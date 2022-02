„Dune“-Star Oscar Isaac neuer Kino-Hauptrolle

Anzeige

Damals war Richard Gere „Ein Mann für gewisse Stunden“ unter der Regie von Paul Schrader. Nun stand „Dune“-Star Oscar Isaac für Schrader vor der Kamera: „The Card Counter“ kommt schon bald ins Kino.

Ein stiller, in sich gekehrter Mann, der sein Geld mit Glücksspiel in Casinos verdient: Auf den ersten Blick scheint William Tell ein eher unscheinbarer Typ mit einem etwas ungewöhnlichen Job zu sein. Doch dann holt ihn seine dunkle Vergangenheit ein – mit „The Card Counter“ und Oscar Isaac in der Hauptrolle legt Regisseur Paul Schrader ein subtiles Politdrama vor.

Oscar Isaac: Multitalent von „Inside Llewyn“ bis „Star Wars“

Isaac, der mit 42 Jahren bereits auf eine Karriere mit Blockbustern wie „Star Wars“ und Arthousewerken wie „Inside Llewyn Davis“ zurückblicken kann, spielt hier William Tell. Der fährt von Stadt zu Stadt, von Casino zu Casino und nimmt an Kartenspielen teil. Er ist ein Card Counter, also ein Kartenzähler, der genau weiß, welche Karten noch im Spiel sind und mit dieser Methode viel Geld gewinnt.

Irgendwann lernt dieser Einzelgänger einen jungen Mann kennen, den er als Schützling annimmt. Der allerdings bringt auch Tells Vergangenheit ans Licht: Tell war früher US-Soldat in Abu Ghraib im Irak und folterte Gefangene. Er wurde verurteilt und saß lange im Gefängnis – im Gegensatz zu Vorgesetzten und Befehlsgebern wie dem von Willem Dafoe verkörperten Ex-Chef. Sie kamen ungestraft davon und sind in der Gesellschaft weiter hoch angesehen.

„The Card Counter“: Paul Schrader lässt sich Zeit

Regisseur Schrader hetzt nicht, sondern nimmt sich Zeit für seine Geschichte und die Charaktere. Seine Bilder entwickeln so eine ganz eigene Kraft, vor allem die aus Abu Ghraib. Wie geht unsere Politik, wie geht unsere Gesellschaft mit solchen Taten wie diesem Folterskandal um? Das sind Fragen, die Regieveteran Schrader („Ein Mann für gewisse Stunden“) mit „The Card Counter“ fast beiläufig stellt, während er diesen Rachethriller langsam auf seinen Höhepunkt steuern lässt.

