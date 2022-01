Erste Bilder zu „Avatar 2“

Anzeige

Es dürfte eines der Highlights 2022 werden, wenn nicht das! „Avatar 2“ kommt Ende des Jahres in die Kinos. Nun hat Disney erste, spektakuläre Bilder zum Film veröffentlicht.

Mit „Avatar“ setzte James Cameron 2009 die Filmwelt global in Aufruhr. Der erste große 3D-Kinohit schrieb mit einen weltweiten Verkaufsrekord, der bis heute anhält, Geschichte. Am 14. Dezember 2022 ist es nun endlich so weit: Filmfans weltweit dürfen sich im zweiten Kapitel der fantastischen Erfolgssaga auf die heißersehnte Rückkehr nach Pandora und ein neues, unvergessliches Leinwandabenteuer freuen.

„Avatar 2“ spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von dem Ärger, der sie verfolgt und was sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen; sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

Regisseur und Produzent James Cameron und sein Produzentenkollege Jon Landau, die bereits den ersten Film erschufen, konnten für „Avatar 2“ erneut Zoe Saldana, Sam Worthington, Stephen Lang, CCH Pounder, Giovanni Ribisi und Sigourney Weaver gewinnen, sowie neu Kate Winslet. Interessant ist auch, dass Disney den Titel aktuell noch als Arbeitstitel angibt. Diesbezüglich kann sich also noch etwas tun bis zur ersten offiziellen Veröffentlichung. Teil 3, 4 und 5 sollen dann in den nächsten Jahren folgen.

