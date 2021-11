„Harry Potter“ kommt wieder ins Kino – in 4K und 3D

Anzeige

Vor 20 Jahren startete mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ eine der erfolgreichsten Kinofilmreihen aller Zeiten. Cinemaxx bringt den modernen Klassiker zurück ins Kino – in 4K und 3D.

Der erste Teil der Zauberlehrlingssaga kehrt am 13. und 14. November 2021 als Jubiläumsedition bei CinemaxX zurück auf die große Kinoleinwand – und das als 4K Version oder als magische 3D Version (in ausgewählten Standorten auch als 3D Version in Originalton)! Mit den Formaten kann zur Feier des Jubiläums deutschlandweit bei CinemaxX auf ganz besondere Weise in die Harry Potter-Welt eingetaucht werden. Tickets gibt es hier.

Pay-TV-Anbieter Sky zeigt ab heute übrigens alle Filme der „Harry Potter“-Reihe auf einem eigenen Pop Up Channel. Für Kunden von Sky Q sind die Filme auch in UHD abrufbar.

Die Harry Potter-Reihe zählt zu den größten Literaturerfolgen der Geschichte und wurde in über 80 Sprachen übersetzt. Unglaubliche 20 Jahre ist es her, dass der erste Kinofilm „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in die Kinos kam und damit eine fantastische Reise in die Welt des Zauberlehrlings über insgesamt acht Kinofilme begann. Die Spin-Off-Reihe „Phantastische Tierwesen“ sowie ein spektakuläres Theaterstück im Londoner West End und am Broadway in New York bauten ebenfalls auf dem Harry Potter-Erfolg auf.

Auch in Deutschland ist der Potter-Kult ungebrochen. Zur Feier seines 20-jährigen Jubiläums kommt nun am 13. und 14. November 2021 „Harry Potter und der Stein der Weisen“ zurück auf die große Kinoleinwand. CinemaxX präsentiert deutschlandweit den Film als 4K oder 3D Version (in ausgewählten Standorten auch als 3D Version in Originalton).

Die Termine bei Cinemaxx

– Samstag 13.11.21

3D Version: alle CinemaxX Kinos, außer Cinemaxx Wuppertal & Hamburg Holi,

– Sonntag 14.11.21:

4K Version: alle CinemaxX Kinos, außer Cinemaxx Wuppertal & Hamburg Holi

– Sonntag 14.11.21:

3D Version in englischer Originalfassung: Cinemaxx Kinos: Berlin, Bremen, Essen, Göttingen, Hannover, Hamburg Dammtor, München, Stuttgart Liederhalle

„Harry Potter und der Stein der Weisen„

An seinem elften Geburtstag erfährt Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass seine Eltern Magier waren und vom bösen Lord Voldemort ermordet wurden, als er noch ein Baby war. Seitdem fristet er bei den Dursleys, der Familie seiner Tante, ein trostloses Dasein. Er haust in einem Schrank unter der Treppe und wird von der ganzen Familie gepiesackt. Harrys Schicksal wendet sich, als er eine Einladung erhält, die berühmte Zaubererschule Hogwarts zu besuchen.