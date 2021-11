„Keine Zeit zu Sterben“: Dann erscheint der neue Bond auf Blu-ray und DVD

Anzeige

Mit „Keine Zeit zu Sterben“ verabschiedete sich Daniel Craig nach 15 Jahren von der Rolle als James Bond auf der großen Leinwand. Bald gibt es den Agentenfilm auch für das Heimkino als Blu-ray und DVD zu kaufen.

Auf die Kinopremiere von „Keine Zeit zu Sterben“ mussten sich Bond-Fans gefühlt ewig gedulden: Die Corona-Pandemie grätschte dermaßen gnadenlos in den Veröffentlichungsplan des Action-Spektakels, dass die Veröffentlichung des Blockbusters diverse Male verschoben werden musste. Wer das bildgewaltige Finale für Daniel Craig als 007 nicht im Kino anschauen konnte oder sich den rasanten Film ohnehin nach Hause holen will, muss glücklicherweise nicht nochmal so lang warten: „Keine Zeit zu Sterben“ wird schon am 16. Dezember als DVD und Blu-ray (auch als 4K-Fassung) verfügbar sein.

„Keine Zeit zu Sterben“ als Blu-ray und DVD

Ob als DVD mit oder ohne Steelbook, Blu-ray oder 4K-Blu-ray – wer den aktuellsten Bond-Film unter dem Weihnachtsbaum liegen sehen will, hat mit dem stehenden Veröffentlichungstermin für die Hardcopy von „Keine Zeit zu Sterben“ absolut die Möglichkeit dazu.

Wie gut ist „Keine Zeit zu Sterben“ eigentlich? Unsere Kritik ist diesbezüglich am Ende so zerrissen wie der scheidende Protagonist 007.

