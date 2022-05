„Mission: Impossible“ Teil 7: Erster Trailer zeigt Tom Cruise in irren Stunts

Anzeige

Der erste jüngst veröffentlichte Teaser Trailer zu „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ verspricht ein großes Action-Spektakel.

Nachdem vor allem der vergangene Teil der Reihe, „Mission: Impossible – Fallout“, mit seinen intensiven Actionsequenzen international für viel Begeisterung sorgen konnte, scheint die kultige Reihe mit Tom Cruise nun erneut alles auf eine Karte zu setzen. Mit „Dead Reckoning Teil 1“ steht der nunmehr siebte „Mission: Impossible“-Eintrag in den Startlöchern.

Schon der erste Teaser Trailer wartet mit waghalsigen Verfolgungsjagden, entgleisenden Zügen und einem unerschrockenen Tom Cruise auf, der sich mit einem Motorrad die Klippen herabstürzt. Am 13. Juli 2023 soll der Blockbuster in den deutschen Kinos starten.

Neben Cruise vereint der Cast des Films prominente Namen wie Simon Pegg („Hot Fuzz“), Angela Bassett („Black Panther“), Rebecca Ferguson („Dune“) und Vanessa Kirby („The Crown“). Inszeniert wurde „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ dabei von Christopher McQuarrie, dem Regisseur hinter Filmen wie „Jack Reacher“ und „Edge of Tomorrow“. McQuarrie ist außerdem einer der Autoren von „Top Gun: Maverick“, in dem Tom Cruise bereits ab dieser Woche in den Kinos zu erleben ist.