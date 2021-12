„Moonfall“ von Roland Emmerich: Die ersten 5 Minuten schon jetzt online

Anzeige

Mit prominenter Besetzung (unter anderem Halle Berry) lädt Roland Emmerich zu seinem neuen Katastrophenfilm „Moonfall“. Schon jetzt kann man die ersten fünf Minuten online sehen.

Im neuesten Streich das Katastrophen-Experten Emmerich („Independence Day„) gerät der Mond plötzlich aus seiner Umlaufbahn und ist nun auf Kollisionskurs mit der Erde. Alles Leben droht deshalb für immer ausgelöscht zu werden. Halle Berry, Patrick Wilson und John Bradley setzen nun alles daran, den titelgebenden „Moonfall“ und den Weltuntergang abzuwehren. Doch im All machen sie eine verblüffende Entdeckung: Der Mond ist nicht das, was wir immer dachten.

Bereits in den ersten, durchaus schwindelerregenden fünf Minuten von „Moonfall“, die jetzt online veröffentlicht wurden, wartet Roland Emmerich mit einer Actionszene auf, die wohl nicht umsonst an den Oscar-prämierten Weltraum-Thriller „Gravity“ mit Sandra Bullock erinnert. Nach seinem Weltuntergangs-Exzess „2012“ und zuletzt dem Weltkriegsfilm „Midway“ bleibt jedenfalls abzuwarten, welches Spektakel der Regisseur dieses Mal erdacht hat.

Nach aktuellem Stand soll „Moonfall“ am 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos starten. Einen Trailer, der weitere Einblicke in den Film ermöglicht, gibt es hier.

