Neuer „Bond“-Trailer erschienen

Anzeige

Hier zu sehen: Am Donnerstag ist der zweite offizielle Trailer zu „Keine Zeit zu Sterben“ veröffentlicht worden. Der 25. Bond-Film soll noch im November in die deutschen Kinos kommen.

Nurn och zehn Wochen bis Daniel Craigs vermeintlich letzter „James Bond“-Film hierzulande in die Kinos kommen soll. Am 12. November wird es schon so weit sein. Da ist es natürlich an der Zeit einen neuen Trailer zu zeigen:

Der Streifen wurde, wie nicht wenige andere, aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Nun ist aber nicht mehr lang zu warten, bis der 25. James Bond-Film endlich zu sehen wird. Der zweite offizielle Trailer soll die Wartezeit noch einmal verkürzen. Den Schurken wird dieses Mal Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) geben.

Laut Beteuerungen von Craig ist „Keine Zeit zu sterben“ sein letzter Auftritt als Bond. Christoph Waltz spielt im Übrigen wieder die Rolle als „Blofeld“.