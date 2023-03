Terence Hill dreht noch einen „Nobody“-Western

Anzeige

„Bereit für neuen Sonnenaufgang im Wilden Westen“: Der italienische Schauspieler Terence Hill hat angedeutet, dass er noch einmal einen „Nobody“-Western drehen möchte.

Der „Bild“ sagte der 83-Jährige: „Ich hatte meinen Fans versprochen, dass ich noch ein paar Patronen im Colt habe. Ich bin bereit für einen neuen Sonnenaufgang im Wilden Westen.“

In der italienischen Wochenzeitung „7“ ergänzte Hill: „Ich wollte keinen Western mehr drehen. Ich dachte, es sei sinnlos, ich hätte schon alles gemacht und könnte es nicht besser machen. Doch dann fand ich ein Buch mit der wahren Geschichte einer italienischen Nonne, die Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer bäuerlichen und sehr armen Familie aus dem ligurischen Hinterland nach Amerika auswanderte. Von Cincinnati aus beschloss sie, allein in den Westen zu gehen.“

Nobody-Comeback: Terence Hill steigt nochmal in den Sattel

Hill deutete zugleich eine Rückkehr seiner Filmfigur Trinità bzw. Nobody aus „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ (1970) an. „Der Film beginnt so: Man sieht Trinità auf seiner berühmten ‚Sänfte‘ und dann sie, die Nonne, umringt von drei bedrohlichen Cowboys. Er erkennt, dass sie in Gefahr ist, und rettet sie vor den dreien. Hier beginnt die Geschichte, die den Titel ‚Trinity, die Nonne und der Revolver‘ trägt.“ Er hoffe, im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen zu können, fügte Hill hinzu.

Der Schauspieler wurde vor allem mit Italowestern bekannt, die er gemeinsam mit Bud Spencer (1929-2016) drehte.

