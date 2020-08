UCI Kinos öffnen wieder – mit Vorverkauf für „Tenet“

Anzeige

Vorhang auf für die UCI Kinos: Endlich dürfen die Lichtspielhäuser wieder öffnen und haben gleich mit dem Vorverkauf zu Christopher Nolans neuem Werk „Tenet“ begonnen.

Nach der erfolgreichen Erprobung der neuen Hygiene-Konzepte in den UCI Kinos in Neuss, Flensburg und Hamburg Othmarschen seit 8. Juni dürfen in den kommenden zwei Wochen auch die anderen UCI und UCI Luxe Kinos in Deutschland öffnen. Ab sofort können Tickets für den Start von Christopher Nolans „Tenet“ am 26. August unter uci-kinowelt.de erworben werden.

Das elfte Werk des britischen Meister-Regisseurs Christopher Nolan wird schon seit Monaten erwartet (DF berichtete): Nolan definiert Reisen durch Zeit und Raum nochmal neu, es geht um Spionage, weltumspannende Verschwörungen und Inversionen. Die Hauptrolle übernimmt John David Washington, Sohn von Denzel Washington. In weiteren Rollen sind außerdem Robert Pattinson (Twilight-Saga), Elizabeth Debicki (The Night Manager), Michael Caine (The Dark Knight), Kenneth Branagh (Mord im Orient-Express), Himesh Patel (Yesterday), Clémence Poésy (Harry Potter) und Aaron Taylor-Johnson (Godzilla) zu sehen.

Im gesamten Kino gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Auf dem Sitzplatz im Kinosaal muss keine Maske getragen werden. Die Anzahl der Sitzplätze ist somit für jede Vorstellung begrenzt, damit der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästegruppen garantiert werden kann. Die Vorstellungen beginnen nach gestaffelten Uhrzeiten und UCI empfiehlt den kontaktlosen Online-Ticketkauf. Möglichkeiten zur Desinfektion sind in allen Kinos zahlreich vorhanden und die ohnehin strikten Reinigungsabläufe wurden noch intensiviert.

Wenigstens eine Sache wurde nicht eingeschränkt: Nach wie vor werden die essenziellen Kinobegleiter wie Popcorn, Nachos und Co. angeboten. Mehr Informationen gibt es bei UCI Kinowelt.

Wiedereröffnungs-Termine

20. August: UCI Ruhr Park, UCI Hürth Park, UCI Luxe Berlin Mercedes Platz, UCI Nova Eventis

21. August: UCI Bad Oeynhausen, UCI Luxe Potsdam, UCI Luxe Gropius (Berlin), UCI Luxe Nordhorn

24. August: UCI Dresden, UCI Mundsburg, UCI Wilhelmshaven, UCI Duisburg,UCI Cottbus

25. August: UCI Am Eastgate (Berlin), UCI Wandsbek, UCI Düsseldorf, UCI Kaiserslautern, UCI Dessau, UCI Paderborn, UCI Gera