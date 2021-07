„Val“: Ein Val Kilmer-Film über Val Kilmer

Anzeige

Val Kilmer (61) gibt kurz vor seinem „Top Gun“-Comeback mit Tom Cruise in dem Trailer zu seiner autobiografischen Doku „Val“ einen sehr persönlichen Vorgeschmack auf den Film über sein Leben.

Mehr als je zuvor wolle er seine Geschichte erzählen, sagt der Hollywood-Star in dem am Dienstag veröffentlichten Video. In einer Szene spricht er mit krächzender, kaum verständlicher Stimme. Kilmer erholt sich zur Zeit immer noch von einer Behandlung wegen Kehlkopfkrebs.

Kilmer wurde durch „Top Gun“ (1986), „The Doors“ (1991), „Batman Forever“ (1995) und „Kiss Kiss, Bang Bang“ (2005) berühmt. Als Produzent hat er selbst gedrehte Heimvideos aus „tausenden Stunden Material“ beigesteuert. Ein Clip aus den frühen 80er Jahren zeigt den jungen Kilmer mit Sean Penn und Kevin Bacon auf der Theaterbühne. Er habe sich früher häufig daneben benommen. Er sei aber auch mutig gewesen, manchmal grotesk, erzählt er zu Szenen aus seinen Filmen und seinem Leben. Er sei sensibel und klug, mit der Seele eines Clowns.

Nach der Weltpremiere bei den Festspielen in Cannes Premiere soll „Val“ Ende Juli in den US-Kinos anlaufen und ab August bei Amazon Prime erscheinen. Im November kehrt Kilmer dann an der Seite von Tom Cruise mit der Actionfilm-Fortsetzung „Top Gun: Maverick“ in die Kinos zurück.