Der Radiosender „Das Ding“ mit neuem Sound

Der SWR hat eine komplette Neuüberarbeitung des Sound-Desings für seinen Radiosender „Das Ding“ angekündigt. Eine neue Moderatorin gibt’s oben drauf.

In einer Woche ist es soweit. Ab dem 11. September erhält der Radiosender „Das Ding“ laut Aussagen des SWR ein völlig neues Sound-Desing. Der neue Slogan lautet: „DASDING – mehr als nur ’ne Playlist“. Die Neuüberarbeitung gilt sowohl für die linearen als auch digitalen Ausspielwege. Mit Lena Thielmann kommt zudem eine neue Moderatorin zum Sender.

Fast 10 Jahre „Das Ding“

Den Jugendsender gibt es im Radio schon seit 2014. Er bespielt die Region Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Neben dem kuratierten Musikprogramm, das auch mit Hintergrundinformationen zu Songs und Interpreten angereichert wird, gibt es noch diverse andere Themenbereiche. Dazu gehören News, Interviews mit Stars, Geschichten vom Leben aus der Region, aber auch Podcast- und Social-Media-Formate. Übertragungen von Konzerten, Partys und Festivals runden das Angebot ab.

© SWR / Christiane Koch – Mira Seidel, die Programmchefin des Radiosenders „Das Ding“, verspricht mit der neuen Ausrichtung ein vielfältiges und differenziertes Angebot

Immer die aktuellsten Trends

Wie genau sich das neue Sound-Design bei „Das Ding“ bemerkbar machen wird, ist noch ein wenig vage. Der Sender will vor allem dichter an aktuelle Musiktrends für seine Zielgruppe von 14 bis 29 Jahren heranrücken, sich also mehr am sogenannten Puls der Zeit bewegen und im Idealfall diesem vielleicht sogar vorgreifen. Der SWR verspricht Ohrwurm-Garantie. Dier 27-jährige Lena Thielmann wird, wie bereits erwähnt, zur neuen Stimme bei „Das Ding„. Sie ist selbstständige, professionelle Sprecherin und Voice Actress.

Bildquelle: Mira Seidel: SWR

Das Ding SWR Logo: SWR