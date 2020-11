NDR Kultur überträgt Konzerte aus der Elbphilharmonie

Anzeige

NDR Kultur wird im Laufe des Monats mehrere Konzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters übertragen – zwei davon auch als Video-Livestream.

Ob aus der Elbphilharmonie in Hamburg oder dem Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover: NDR Kultur bringt im November die großen Konzertabende des NDR Elbphilharmonie Orchesters und der NDR Radiophilharmonie live zu den Hörerinnen und Hörern nach Hause – damit sie trotz der geschlossenen Veranstaltungshäuser während des sogenannten Teil-Lockdowns im November nicht auf Konzerterlebnisse verzichten müssen, teilte der NDR am Mittwoch mit.

Mit dabei sind Dirigenten wie der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Alan Gilbert, sowie Paavo Järvi und Marek Janowski. „Das Publikum kann nicht in die Konzertsäle kommen. Deshalb bringen wir die großen Konzertabende live zu unserem Publikum nach Hause“, sagte Programmchefin Anja Würzberg. Die beiden Konzerte am 19. November aus Hannover und am 27. November aus der Elbphilharmonie werden zusätzlich auf NDR.de als Video-Stream live angeboten.

Eine genaue Auflistung der Veranstaltungen bietet der NDR auf seiner Homepage an.