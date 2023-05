„Rock am Ring 2023“: Auch SWR wieder mit von der Partie

Anzeige

SWR3 ist 2023 wieder als Partner beim Musikfestival „Rock am Ring“ mit dabei. Die dreitägige Veranstaltung findet vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring in der Eifel statt.

SWR3 begleitet das Event intensiv mit dem „SWR3 Festivalradio“. Auch an den Tagen vor und nach dem Festivalwochenende wird es viel zu „Rock am Ring“ im Programm geben. SWR3 Moderator Constantin Zöller wird für SWR3 die Bühnenmoderation übernehmen. Auf dem Festivalgelände präsentiert sich SWR3 zudem mit einem großen, sichtbaren Studio und einer Lounge-Area mit verschiedenen Spielen und Aktivitäten.

„SWR3 Festivalradio“ bietet Reportagen, Interviews und Verkehrsnews

Ein eigenes Festivalradio via DAB+ oder UKW wird es nicht geben, da es laut SWR-Angaben eine lokale UKW-Frequenz nicht mehr zur Verfügung steht. Daher hätte man sich dazu entschieden, wie eingangs erwähnt, „das Hauptprogramm zu öffnen und für alle Hörer Rock am Ring im Programm zu transportieren“. Bei SWR3 wird es während der drei Veranstaltungstage neben einer Vielzahl von Reportagen, Interviews von „Rock am Ring“ am Donnerstag vor dem Festival auch spezielle Verkehrsinformationen auf SWR3 für die Anreisenden geben.

Keine Live-Musik von Rock am Ring 2023 möglich

„Eine Strecke speziell mit Live-Musik von den Bühnen ist – u.a. aus rechtlichen Gründen – nicht in Planung“, heißt es vom SWR auf Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN weiter.Der Sender verlegt sich daher darauf „passende“ Musik zum Festival zu spielen. Zudem werden die SWR3 Reporter und Reporterinnen in Form von Künstlerinterviews und Konzertkritiken der Top Acts über das Geschehen vor, hinter und auf den Bühnen berichten.

Live-Übertragungen vom Rock am Ring Festival 2023 kann man derweil kostenlos über RTL+ sehen. Mehr dazu ist im separaten DF-Artikel nachzulesen.

