„Rock am Ring“ wieder gratis? RTL zeigt Festival auch 2023 live und exklusiv

Nach der erfolgreichen Live-Übertragung von Deutschlands traditionsreichstem Festival Rock am Ring bei RTL+ mit über 4 Millionen Livestreamstarts im letzten Jahr, geht das Festival-Fieber weiter.

Auch diesen Sommer können Streamer:innen vom 2. bis 4. Juni drei Tage lang Acts des diesjährigen Rock am Ring Line-ups auf RTL+ live und exklusiv verfolgen. Gemeinsam mit CTS Eventim überträgt der Streamingdienst das Programm der beiden Hauptbühnen kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ Premium User. Die zwei Livestreams werden auf RTL+ über die Free-TV-Sender Now! und RTL.de/live gezeigt.

Auf diesen Sendern zeigt RTL Rock am Ring 2023 kostenlos live

Die hochkarätigen Headliner in diesem Jahr: Kings Of Leon, die Toten Hosen und die Foo Fighters – die US-amerikanische Multiplatin-Rockband feiert damit, neben ihrer Performance bei „Rock im Park“, den einzigen europäischen Headline-Auftritt 2023. Außerdem dürfen sich die Fans vor den Bildschirmen auf weitere Top-Acts wie Kontra K, Rise Against, K.I.Z., Jack Blacks TenaciousD, Giant Rooks, Evanescence, Papa Roach und Badmomzjay freuen.

Foo Fighters, Tenacious D und Evanescence: Diese Bands sind dabei

Bereits im letzten Jahr lief das Festival kostenlos live bei RTL im Netz. Schon seit 1985 pilgern zehntausende Musikfans an den Nürburgring, 1997 kam die Festivalschwester Rock im Park hinzu.

Bildquelle: rockamring: obs/ SWR - Südwestrundfunk

df-rar: RTL