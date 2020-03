2. Staffel von „Das Boot“ kommt – Alle April-Highlights auf Sky Ticket

Im April kommt die zweite Staffel des Sky Originals „Das Boot“. Doch auch ganz neue Originals sind dabei sowie mehrere Blockbuster, teils als Premiere.

Im April hat Sky Ticket einige neue Serien und Filme im Angebot. Seine Original-Serie „Das Boot“ geht am 24. April in die zweite Runde – und führt die Geschichte im Jahr 1942 zu See und an Land mit vielen bekannten und neuen Gesichtern weiter: Zum alten Cast wie Rick Okon, Tom Wlaschiha und Vicky Krieps stoßen unter anderem Clemens Schick, Thomas Kretschmann und Ulrich Matthes. Zwei neue Sky Originals starten ebenfalls: In der SciFi-Comedy „Avenue 5“ steuert Hugh Laurie als Kapitän ein Raumschiff voller Touristen durchs All, ab dem 7. April auch in der deutschen Synchronfassung. In „Temple“ führt Mark Strong ab 30. April als Chirurg in einem Londoner U-Bahn-Tunnel eine Untergrundklinik für Kriminelle.

Die Serie „9-1-1“ geht in die zweite Hälfte der dritten Staffel und startet ein Spin-off: In „9-1-1: Lone Star“ führt Rob Lowe ein neu gegründetes Feuerwehrteam in spektakuläre Einsätze in Texas. Liv Tyler unterstützt ihn als Rettungssanitäterin. Auch „S.W.A.T.“ startet in die zweite Hälfte der dritten Staffel. Weitere, externe Serien auf Sky Ticket sind Stephen Dorffs erster Einsatz in „Deputy – Einsatz Los Angeles“, die zweite Staffel „The Rookie“ und die zwölfte Staffel von „Doctor Who“ sowie die dritte und letzte Staffel von „Marvel’s Runaways“ und die neunte Staffel „Suits“.

Auch Filmfans sollen im April nicht zu kurz kommen. So hält Sky Ticket einige Premieren bereit: Quentin Tarantinos zweifach oscarprämierter „Once Upon a Time in… Hollywood“ mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt startet am Ostermontag. Schon am Ostersonntag steht die Premiere von Dwayne „The Rock“ Johnson und Jason Statham in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ auf dem Programm. Den Familienfilm „Pets 2“ gibt es ab 3. April und die Comic-Verfilmung „X-Men: Dark Phoenix“ ab 17. April auf Sky Ticket. Auf alle Horror-Fans wartet außerdem ab 24. April „Annabelle 3“. Weitere exklusive Filme bei Sky Ticket sind „Spider-Man: Far From Home“, „Godzilla: King of the Monsters“, „Aquaman“, „Bohemian Rhapsody“, „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Der Grinch“. Außerdem sind rund um Ostern von 9. bis 26. April alle „Harry Potter“-Filme auf Sky Ticket verfügbar.