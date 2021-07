4K HDR-Highlights im August bei Rakuten TV

Anzeige

Neuheiten-Nachschub für Rakuten TV im August. Highlights in 4K HDR sind dabei unter anderem „Godzilla vs. Kong“ und „Space Jam 2“.

Kinoreife Action, Serien-Sommer und Rabatt-Aktion: All das hält Rakuten TV im August bereit. Egal ob Blockbuster-Highlits in 4K HDR-Qualität wie „Godzilla vs. Kong“, „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ und „Space Jam 2“ oder Wrestling in „Heels“ bei Starzplay – für jeden Geschmack hat Rakuten TV tief in der Streamingkiste gewühlt. Darüber hinaus kann sich selbst der Free-Bereich sehen lassen: besonderes Highlight ist hierbei „Diamantino“ über die Selbstfindung des titelgebenden Fußball-Superstars.

Film-Highlights in 4K HDR

Ab sofort ist mit „Godzilla vs. Kong“, ein weiterer actionreicher Sci-Fi-Film aus dem MonsterVerse von Warner Bros. entstiegen. Laut Rakuten TV erfüllt Regisseur Adam Wingard die Erwartungen an den Titel vollkommen und liefert einen actiongeladenen Kino-Blockbuster. Zudem inszeniert Doug Liman ab 1. August im humorvollen Heist-Movie „Locked Down“ das spannungsvolle Verhältnis zwischen einem streitenden Pärchen, gespielt von den Schauspielstars Anne Hathaway und Chiwetel Ejiofor. Anschließend folgt am 2. August „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“, der Fans des Franchises mit dem, laut Regisseur Michael Chaves, düstersten Film der Reihe versorgt (eine Kritik von DIGITAL FERNSEHEN gibt es hier). Etwas harmloser aber nicht weniger spannend geht es hingegen in „The Little Things“ ab 5. August zu. Darin schließt sich Detective Baxter schließt sich mit dem erfahrenen Sheriff Deke zusammen, um einen Serienmörder zu fassen. Doch der Zusammenhalt der beiden wird auf die Probe gestellt. In den Hauptrollen spielen Oscarpreisträger Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto.

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“

Während Spannungs-Liebhaber bereits in den ersten August-Tagen auf ihre Kosten kommen, können sich Freunde der Musik und mit einer Vorliebe für Cartoons auf folgende Filme in 4K HDR freuen. „In The Heights“, die Verfilmung des 2005 uraufgeführten, gleichnamigen Musicals des vielfach ausgezeichneten Komponisten und Schauspielers Lin-Manuel Miranda, ist eine inspirierende Hommage an Leben und Träume der Einwohner des New Yorker Viertels Washington Heights. Dagegen werden in „Space Jam 2“ nach jahrelangem Warten erneut die Basketballlegenden des NBA-Himmels vorgeführt. Neben LeBron James sind Talente wie Klay Thompson, Anthony Davis, und Kyle Kuzma zu sehen, die gemeinsam mit den ulkigen Looney Tunes Charakteren ein Basketballmatch gewinnen müssen.

Serienneuheit bei Starzplay und Free-Highlight

Beim SVOD-Premiumdienst Starzplay startet im August die erste Staffel der neuen Wrestling-Serie „Heels“. Arrow-Darsteller Stephen Amell und Vikings-Star Alexander Ludwig in den Hauptrollen kämpfen als Brüder und Rivalen um das Erbe ihres verstorbenen Vaters und mit den Rollenbildern im Profi-Wrestling.

Als Highlight im Free-Bereich präsentiert „Diamantino“ die außergewöhnliche Selbstfindung des titelgebenden Fußball-Superstars, gespielt von Carloto Cotta. Der Film spiegelt seine Begegnung mit der Flüchtlingskrise, dem Karriereaus, Nationalismus und Familiendrama. Flexibel setzt die Komödie dabei verschiedenste Genres und Stile ein, um dem Publikum von einfacher Unterhaltung bis Reflexion auf Metaebene alles zu bieten.

Mega Summer Sale Promo

Vom 9. bis 22. August bietet Rakuten TV viele Filme stark reduziert an. Das Angebot umfasst Titel wie „Der Unsichtbare“, „Gravity“, „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ und „Sieben“ ab 4,99 Euro.

Neuerscheinungen bei Rakuten TV im Überblick

Ab sofort Godzilla vs. Kong in 4K HDR

1. August Locked Down in 4K HDR

2. August Conjuring 3: Im Bann des Teufels in 4K HDR

5. August

The Little Things in 4K HDR

The Little Things in 4K HDR Slasherman – Random Acts of Violence

12. August

Flashback

Hello Again – Ein Tag für immer

City of Lies

Ederlezi Rising

Flashback Hello Again – Ein Tag für immer City of Lies Ederlezi Rising 13. August Tolo Tolo – Die große Reise

16. August

The Stand In

Brothers by Blood

The Stand In Brothers by Blood 19. August

Wander

Come Play

Wander Come Play 20. August Meander – Survival Instinct

23. August In The Heights in 4K HDR

26. August

Son

Vita & Virginia

Spaceship Earth

Hunter’s Creek – Gefährliche Beute

Son Vita & Virginia Spaceship Earth Hunter’s Creek – Gefährliche Beute 27. August Sky Sharks

30. August Space Jam 2 in 4K HDR

31. August Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms in 4K HDR

Starzplay-Abonnements

15. August Heels, Staffel 1

Ab sofort Power Book III: Raising Kanan

Ab sofort Love Life, Staffel 1

Free