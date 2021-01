Ab heute bei Disney+ – Neues von Marvel

Anzeige

Das Disney+-Programm kommt zwar nur langsam in Fahrt, trotzdem gibt es ab heute unter anderem eine besondere Marvel Serie und die „Die Wilden Kerle“-Reihe zu sehen.

„Marvel Studios Legends“ wurde im letzten Monat als Clip-Show angekündigt, die Fans der Marvel-Comics an die Geschichten hinter ihren Lieblingscharakteren erinnern soll. In jeder Folge wird kurz jeweils ein Held oder Anti-Held genau vorgestellt. Mitsamt Entstehungsgeschichte und den besten Momente aus dem Marvel Cinematic Universe. In den ersten beiden Folgen geht es um „Wanda Maximoff“ und „Vision“. Die beiden sind die Hauptcharaktere in der neuen Marvel Mini-Serie „WandaVision“, die ab dem 15. Januar bei Disney+ zu sehen sein wird.

Disney+ hat ab heute auch alle fünf Filme der „Die Wilden Kerle“-Reihe im Angebot. Das dürfte vor allem Kinder und jung gebliebene Erwachsene freuen, denn die Reihe basiert lose auf der Kinderbuchreihe „Die Wilden Fußballkerle“ von Joachim Masannek.

Außerdem kommen Hai-Fans auf ihre Kosten. In der National Geographic Dokumentation „Hammerhaie hautnah“ wird in beeindruckenden Bildern die Forschung von Dr. Neil Hammerschlag und seinem Team begleitet.

Der Streaming-Anbieter Disney+ hatte im letzten Jahr zahlreiche neue Filme und Serien angekündigt. Darunter vorallem viele Marvel und Star Wars-Produktionen. (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)

Alle Disney+ Januar-Neustarts im Überblick:

8. Januar

MARVEL Studios Legends

Die Wilden Kerle 1-5

Hammerhaie hautnah – National Geographic

15. Januar

WandaVision

Brain Games (Staffel 7) – National Geographic

Dr. Dolittle 3

Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen – National Geographic

22. Januar

Amelia Earhart – Suche nach einer Legende – National Geographic

Drumline – Halbzeit ist Spielzeit

Manolo und das Buch des Lebens

PJ Masks – Pyjamahelden (Staffel 3)

Vier zauberhafte Schwestern

29. Januar

Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora (exklusiv auf Disney+)

Ostwind 4 – Aris Ankunft (exklusiv auf Disney+)

Flicka 2 – Freunde fürs Leben

Flicka 3 – Beste Freunde

Schwesterherzen – Ramonas wilde Welt