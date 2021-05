Alle 356 Folgen von „Family Guy“ ab sofort auf Disney+

Anzeige

Auf Disney+ stehen alle 356 Folgen von „Family Guy“ zum Streamen bereit. Und ja, auch die neuesten Folgen sind dabei.

„Family Guy“-Fans können sich ab sofort die volle Dröhnung von Peter Griffin und seiner verrückten Familie geben. Denn auch die neuesten Folgen sind nun bei Star zu finden.

Das Ehepaar Peter und Lois, ihre Kinder Meg, Chris und das Baby Stewie sowie der Hund Brian mischen also ab sofort das Disney Universum auf. Und mit Familie Griffin ist eines wohl garantiert: Langeweile gibt es nicht und eine komische Situation jagt die nächste.

„Family Guy“ Teil von Disney+ Star

Zur Familie Griffin gehört der ignorante Peter und seine Ehefrau Lois. Zusammen mit ihren drei Kindern wohnen sie in der fiktiven Stadt Quahog, Rhode Island. Meg, das älteste Kind, ist eher Außenseiterin und der jugendliche Chris ist ziemlich unbeholfen, wenn es um Mädchen geht.

Brian, das heimliche Familienoberhaupt

Das jüngste Kind, Stewie, ist ein geniales Baby, das seine Mutter töten und die Welt zerstören will. Der sprechende Hund, Brian, hält Stewie in Schach, während er an Martinis nippt und Antworten auf seine eigenen Lebensfragen sucht.

Kultige Animationsserien

Neben „Family Guy“ hat Disney+ außerdem auch andere kultigen Animationsserien wie „Die Simpsons“ oder „Futurama“ im Programm. Auch „Solar Opposites“ und „American Dad“ sind bei dem Streaminganbieter von Disney verfügbar. Alle Serien inklusive „Family Guy“ sind unter der neuen Welt Star auf Disney+ zu finden.

