Disney+ im Mai: Neuer „Star Wars“-Serie und „Cruella“

Im Mai erscheint bei Disney+ nicht nur eine neue „Star Wars“-Serie, sondern auch der neuer Kinofilm „Cruella“ mit Emma Stone.

Ab dem vierten Mai ist die Elitegruppe Bad Batch im Einsatz. In der gleichnamigen neuen „Star Wars“-Animationsserie schließt sich die Truppe nach den Klonkriegen einer waghalsigen Söldnermission an. Die Mitglieder der Bad Batch unterscheiden sich dabei genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee. Zum Start können sich Fans auf ein 70 Minuten lange Special freuen. Ab dem 7. Mai soll dann wöchentlich eine neue Episode auf der Streamingplattform folgen.

Währenddessen steht bereits „Cruella“ in den Startlöchern. Der neue Live-Action-Spielfilm beleuchtet die Anfänge der bösartigen Modezarin Cruella de Vil, die bekanntlich eine Vorliebe für Dalmatinerfell hat. Oscar-Preisträgerin Emma Stone ist in der Hauptrolle zu erleben, die im London der 1970er Jahre von einer Gaunerin nach und nach zur bösen Cruella wird, als sie in die elegante Modewelt gerät. Ab dem 28. Mai ist der Film mit kostenpflichtigem VIP-Zugang (21,99 Euro) zu sehen. Bereits einen Tag zuvor soll „Cruella“ in den Kinos starten. Angesichts der Pandemielage scheint dieser Termin derzeit allerdings fraglich.

Am 28. Mai feiert unter anderem auch ein neues Star Original im Erwachsenenbereich von Disney+ Premiere. Die Serie „Rebel“ ist vom Leben der Erin Brockovich inspiriert und beleuchtet das Leben von Annie „Rebel“ Bello, die als Rechtsanwaltsgehilfin ohne Jura-Abschluss arbeitet und sich leidenschaftlich für ihre Fälle einsetzt.

Neue Star Originals und First Runs im Mai

5. Mai

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 3

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 3

7. Mai

A Teacher – Staffel 1, Episode 3

Baskets – Staffel 4, alle Episoden

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 5

12. Mai

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 4

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 4

14. Mai

A Teacher – Staffel 1, Episode 4

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 6

19. Mai

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 5

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 5

21. Mai

FORTSETZUNG: Big Sky – Staffel 1, Episode 10

A Teacher – Staffel 1, Episode 5

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 7

26. Mai

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 6

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 6

28. Mai

NEUSTART: Rebel – Staffel 1, Episode 1

Big Sky – Staffel 1, Episode 11

A Teacher – Staffel 1, Episode 6

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 8

Neue Star Katalogtitel im Mai

7. Mai

Angel – Jäger der Finsternis – Staffel 1-5

Bless This Mess – Staffel 1&2

500 Days of Summer

Das gibt Ärger

Die Jones – Spione von nebenan

Downhill

Let’s be Cops – Die Party Bullen

Ruf der Wildnis (2020)

Star – Staffel 1-3

Verrückt nach Steve

14. Mai

Alien – Die Wiedergeburt

Kleine Lügen auf Bewährung

Krieg der Welten – Staffel 1

New Girl – Staffel 1-7

Predators

Prometheus – Dunkle Zeichen

Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot

Underwater – Es ist erwacht

21. Mai

Die schwarze Witwe (1987)

Gullivers Reisen – Da kommt was Großes auf uns zu

The New Mutants

28. Mai

Brubaker (Star)

Die Stunde des Siegers

Ganz oder gar nicht

Harrow – Staffel 1

Jojo Rabbit

Von der Kunst, sich durchzumogeln

Wasser für die Elefanten

Neue Disney+ Originals im Mai

4. Mai

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 1 (Special)

7. Mai

Big Shot – Staffel 1, Episode 4

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 7

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 2

14. Mai

NEUSTART: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 1

Big Shot – Staffel 1, Episode 5

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 3

21. Mai

NEUSTART: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 1

Big Shot – Staffel 1, Episode 6

High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 2

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 9

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 4

Inside Pixar (Pixar) – Neue Folgen

28. Mai

STAFFEL-FINALE: Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 10

Big Shot – Staffel 1, Episode 7

High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 3

Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 2

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 5

Disney´s Launchpad

Neue Disney+ Katalogtitel im Mai

14. Mai

Gilbert und Saddie – Staffel 1 (Disney)

21. Mai

Afrikas wilde Wunderwelt – Staffel 1(National Geographic)

Bluey – Staffel 1 (Disney)

Deadly Instincts – Staffel 1 (National Geographic)

Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic)

To Catch a Smuggler – Staffel 1 (National Geographic)

When Sharks Attack – Staffel 1-6 (National Geographic)

28. Mai

Genius – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)