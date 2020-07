Alle August-Neuerscheinungen bei Disney+

Anzeige

Auch im August können sich Freunde von Serien und Filmen aus dem Hause Disney freuen. Die Streamingplattform hat diesen Monat unter anderem die Rückkehr einer Kultfigur auf Lager.

Das Medienunternehmen Disney sorgt seit seiner Gründung in den 1920ern regelmäßig für Unterhaltung auf den Bildschirmen. Egal ob für groß oder klein, Disneyfilme wie „Aladin“ oder „Die Schöne und das Biest“ sind Klassiker. Geschrieben wurden diese animierten Märchen von Howard Ashman, dem nun sein eigener Disney Film kreiert wurde. „Howard“ erscheint am 7. August und zeigt mit nie zuvor gezeigtem Archivmaterial den Werdegang des Song-Texters.

Für Freude dürfte auch der Verfilmung eines Jugendbuch Klassikers sorgen. Die „Artemis Fowl“ Saga folgt dem gleichnamigen 12-jährigen kriminiellen Superhirn auf seinem Weg seinen Vater zu retten. Dabei gelangt er in den Untergrund, wo er auf Elfen und Trolle stößt. Zusehen ist diese langerwartete Buchverfilmung ab dem 14. August.

Und ein weiteres Kinderbuch hat in den letzten Jahren eine filmische Fortsetzung erhalten. Ab dem 21. August zieht das magische Kindermädchen in „Mary Poppins‘ Rückkehr“ wieder durch London und erinnert ihre ehemaligen Schützlinge daran, was es heißt, ein Kind zu sein. Mit dabei ist, neben Hauptdarstellerin Emily Blunt, auch Lin-Manuel Miranda als Laternenanzünder Jack.

Alle weiteren Neuerscheinungen bei Disney+ im Juli

Katalog-Titel

7. August: Alex & Co. (Staffel 1), Big City Greens (Staffel 1), Eddie the Eagle – Alles ist möglich, Gregs Tagebuch – Böse Falle!, Hello, Dolly!, Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer, Phineas und Ferb – Der Film: Quer durch die 2. Dimension, UFOs über Europa (Staffel 1)

14. August: Das Spieltreffen der Welpen-Freunde (Staffel 2), Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse (Staffel 1), Die Prouds (Staffel 1-2), Vampirina: Die Ghul-Girls (Staffel 2)

21. August: Top 10 Biggest Beasts Ever

28. August: Lost Treasures of Egypt (Staffel 1)

Originals

7. August: Staffelfinale>Disneys Familiensonntag – Episode 40: „Goofy-Stiftehalter”, Ein Tag bei Disney – Episode 36: „Ryan Meinerding: Marvel Studios Creative Director”, Hamilton: History Has Its Eyes On You, Pixar in Real Life – Episode 10: „Wall•E: Buy N Large und der Geschmack der Zukunft”

14. August: Ein Tag bei Disney – Episode 37: „Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik”, Magic Camp

21. August: Ein Tag bei Disney – Episode 38 „Heather Bartleson: Koordinatorin im Bereich Holiday Services”

28. August: Ein Tag bei Disney – Episode 39: „Eric Baker: Imagineering Creative Director”

Marvel’s Hero Project – Episode 19: „Der erstaunliche Austin”