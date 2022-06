Alle Disney+-Neuheiten für Juli mit düsterer Fantasy-Action ab 16

Anzeige

Disney+ hält auch im Juli wieder viele Neuheiten parat. Besonders hervor sticht dabei ein Fantasy-Film mit dem Namen „The Princess“ und einer für den Streamingdienst ungewöhnlich hohen Altersfreigabe „ab 16“. Dementsprechend läuft der Streifen auch im Erwachsenenbereich „Star. Die Geschichte klingt ein bisschen wie „Prinzessin Fantaghiro“ in düster:

In dem actiongeladenen Märchen-Abenteuer „The Princess“ wird die Stärke einer beeindruckend kriegerischen Prinzessin (Joey King) auf die Probe gestellt. Als sich die schöne und willensstarke Königstochter weigert, den grausamen Soziopathen zu heiraten, mit dem sie verlobt ist, wird sie entführt und in einem abgelegenen Turm im Schloss ihres Vaters eingesperrt. Da ihr verschmähter, rachsüchtiger Freier auf den Thron ihres Vaters aus ist, muss die Prinzessin ihre Familie schützen und das Königreich retten, koste es, was es wolle.

Die weiteren Disney+-Neuheiten im Juli:

Juli

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel)

Juli

Captive Audience: A Real American Horror Story – Staffel 1 (Star)

Gelobtes Land – Staffel 1 (Star)

Juli

Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus

Juli

Kiss Sixth Sense (Star)

Bob’s Burgers – Der Film

Atlanta Medical – Staffel 5

Juli

Zombies 3 (Disney+ Original)

Juli

It Was Always Me – Staffel 1 (Disney+ Original)

Genauso… aber anders – Staffel 1 (Disney+ Original)

City of Angels | City of Death – Staffel 1 (Star)

Wild Crime – Staffel 1 (Star)

Juli

The Princess (Star)

Juli

Santa Evita – Staffel 1 (Star)

Juli

Light & Magic – Staffel 1 (Disney+ Original)

Abbott Elementary – Staffel 1 (Star)

Black-ish – Staffel 7 (Star)

Bless the Harts – Staffel 2 (Star)

Mr Inbetween – Staffel 3 (Star)

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 3

Juli

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann (Star)

Neue Katalog-Titel

Juli

Bibi Blocksberg (Star)

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (Star)

Copykill (Star)

Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! (Star)

Tigerland (Star)

Juli

American Horror Story: Murder House – Staffel 1 (Star)

American Horror Story: Asylum – Staffel 2 (Star)

American Horror Story: Coven – Staffel 3 (Star)

American Horror Story: Freak Show – Staffel 4 (Star)

American Horror Story: Hotel – Staffel 5 (Star)

American Horror Story: Roanoke – Staffel 6 (Star)

American Horror Story: Cult – Staffel 7 (Star)

American Horror Story: Apocalypse – Staffel 8 (Star)

American Horror Story: 1984 – Staffel 9 (Star)

Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits – Staffel 1-5 (Star)

Heidi – Staffel 1&2 (Star)

Die Biene Maya – Staffel 1&2 (Star)

Mia and Me – Abenteuer in Centopia – Staffel 1-3 (Star)

Nils Holgersson – Staffel 1 (Star)

Wickie und die starken Männer – Staffel 1 (Star)

Juli

Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht! (Star)

Sommersby (Star)

Stay (Star)

Haiangriff: Die Paige-Winter-Story (National Geographic)

Der größte Bullenhai der Welt? (National Geographic)

Juli

Im Angesicht des Sturms – Staffel 1 (National Geographic)

Haie auf Angriff – Staffel 7 (National Geographic)

Das tödliche Reich der Schlangen – Staffel 1 (National Geographic)

Juli

Asterix und Obelix gegen Caesar (Star)

Asterix bei den Briten (Star)

Asterix – Sieg über Cäsar (Star)

Asterix – Operation Hinkelstein (Star)

Asterix in Amerika (Star)

Teuflisch (Star)

Made in America (Star)

The Sunchaser (Star)

Hai vs. Krokodil (National Geographic)

Haie – Vereint in der Jagd? (National Geographic)

Juli

Breeders – Staffel 2 (Star)

Marvel’s Runaways – Staffel 3 (Marvel)

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 1 (National Geographic)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer – Staffel 3 (National Geographic)

IMPACT mit Gal Gadot – Staffel 1 (National Geographic)

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 14 (National Geographic)

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

Juli

The Darkest Minds – Die Überlebenden (Star)

Goodbye Christopher Robin (Star)

Isle of Dogs – Ataris Reise (Star)

Love, Simon (Star)

Super Troopers 2 (Star)

Hai-Alarm im Paradies (National Geographic)

Juli

Car S.O.S. – Staffel 8&9 (National Geographic)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 2 (National Geographic)

T.O.T.S. – Staffel 2 (Disney)

Juli

Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers (National Geographic)

Johnny English – Jetzt erst recht! (Star)

Mr. Bean macht Ferien (Star)

Eine zauberhafte Nanny (Star)

Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (Star)

Plan B (Star)

