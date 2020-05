Alle Juni-Highlights bei Disney+

Im Juni kommt Schneewittchens böse Stiefmutter zurück und für einen weltberühmten Comic-Tollpatsch rückt sein 90. Geburtstag näher. Größtes Highlight ist wohl die viel erwartete Premiere von „Artemis Fowl“ – doch die User in Deutschland müssen darauf vorerst noch weiter warten.

Wie so viele andere Filme musste das Fantasy-Abenteuer „Artemis Fowl“ coronabedingt auf seine Kino-Premiere verzichten. Stattdessen kommt er zum Streamingdienst des Unternehmens. Am 12. Juni ist es soweit – zumindest in den USA. Denn obwohl Disney+ eigentlich weltweit synchrone Premieren anstrebt, funktioniert das in Coronazeiten nicht immer. Das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz muss sich also weiter gedulden. Die Zeit verkürzen kann es sich aber mit anderen neuen Titeln auf Disney+.

Etwa mit „Maleficent: Mächte der Finsternis“. Das Fantasy-Abenteuer setzt einige Jahre nach „Maleficent – Die dunkle Fee“ ein. Als Prinz Philipp um Auroras Hand anhält, wird die komplexe Beziehung zwischen Maleficent und der erwachsenen Aurora auf eine harte Probe gestellt. Die bevorstehende Hochzeit, die das Königreich Ulstead mit dem magischen Reich der Moore endlich friedlich vereinen soll, kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der alte Groll zwischen den Menschen und den Feen noch nicht vollständig vergessen ist. Mit dem plötzlichen Auftauchen einer neuen, unheimlichen Macht, finden sich Maleficent und Aurora unweigerlich auf verschiedenen Seiten eines großen Konflikts wider. Schon bald drohen die geknüpften Familienbande zu zerreißen…

Außerdem feiert Donald Fauntleroy Duck am 9. Juni seinen 86. Geburtstag. Das Jubiläum der tollpatschigen Ente kann man auch bei Disney+ feiern, denn die Plattform hat viele Filme und Kurzfilme von und mit Donald Duck im Repertoire. Zum Beispiel den ersten Donald-Kurzfilm von 1934, „Die kluge kleine Henne“. Weitere Titel sind:

Donald spielt Golf (1938)

Der Eishockey-Champion (1939)

Picknick am Strand (1939)

Donalds Hunde-Waschmaschine (1940)

Ein Tänzchen mit Daisy (1940)

Donald, der Chefkoch (1941)

Donalds Reifenprobleme (1943)

Donald, der Nussdieb (1947)

Oder man wirft einen Blick hinter die Kulissen von „Frozen“ mit „Wo noch niemand war: Das Making-of von ‚Die Eiskönigin 2′“. Knapp ein Jahr vor der Weltpremiere von „Die Eiskönigin 2“ öffneten die Filmemacher, Künstler, Songschreiber und Schauspieler ihre Türen für die Kameras: Sie zeigen in einer 6-teiligen Dokumentation die harte Arbeit, die Hingabe und die Gemeinschaft, die nötig ist um einen der mit größter Spannung erwarteten Filme in der fast 100-jährigen Geschichte der Walt Disney Animation Studios entstehen zu lassen. Zum ersten Mal waren Kameras live dabei, um die Herausforderungen und Durchbrüche, die Kunst, Kreativität und die Komplexität der Produktion des erfolgreichsten animierten Kinofilms aller Zeiten einzufangen. Das 6-teilige Special wurde von Lincoln Square Productions und Walt Disney Animation Studios produziert und wird im Originalton mit deutschen Untertiteln auf Disney+ verfügbar sein.

Nachfolgend ein Überblick über die neuen Titel bei Disney+ im Juni:

Neue Katalog-Titel

5. Juni

Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens

12. Juni

Ein Schaf ist von der Wolle

Cars Toons: Schluckauf

Cars Toons: Detektei Hook

Maleficent: Mächte der Finsternis

Mighty Med – Wir heilen Helden (Staffel 1 & 2)

Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully)

Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic)

Toy Story Toons: Kleine Portion

Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle

Dschafars Rückkehr

19. Juni

Das Haus der 101 Dalmatiner (Staffel 1)

Alaska’s Grizzly Gauntlet (Staffel 1)

Big Sur: Wild California (Staffel 1)

Birth Of Europe (Staffel 1)

Egypt’s Treasure Guardians

Primal Survivor (Staffel 1)

Secrets Of The Zoo (Staffel 1)

Toy Story of Terror!

Toy Story – Mögen die Spiele beginnen

United States Of Animals (Staffel 1)

Unlikely Animal Friends (Staffel 1-3)

26. Juni

A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Staffel 1-3)

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen

Originals

5. Juni

STAFFEL-FINALE -> Küchenhelden – Episode 11: „Das große Finale”

STAFFEL-FINALE -> The World according to Jeff Goldblum – Episode 12: „Schmuck”

STAFFEL-FINALE -> Zugabe! – Episode 12: „Ragtime • 2008 • Santa Monica, CA”

Disneys Familiensonntag – Episode 31: „Dalmatiner Kostüm”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 6: „Produktion”

Ein Tag bei Disney – Episode 27: „George Montano: Stuckateur”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 4: „Rettungshunde & Hundebürgermeister”

Marvel’s Hero Project – Episode 12: „High-Kick Izzy”

Disney Insider – Episode 6: „Artemis Adventure, Taste Of Disney, Runaway Railway” (OV-Titel)

12. Juni

Disneys Familiensonntag – Episode 32: „Winnie Puuh Wurfspiel ”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 7: „Musik”

Ein Tag bei Disney – Episode 28: „Scot Drake: kreativer Leiter Imagineering”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 5: „The Surfing Corgi & Bee Dogs” (OV-Titel)

Marvel’s Hero Project – Episode 13: „Der aufsteigende Seamus”

19. Juni

STAFFEL-FINALE -> Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 8: „Verbindungen”

Disneys Familiensonntag – Episode 33: „Monster AG Wasserflaschen ”

Ein Tag bei Disney – Episode 29: „Candice Valdez: Radio-Moderatorin”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 6: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

Marvel’s Hero Project – Episode 14: „Die dynamische Daniella”

26. Juni

NEUSTART -> „Wo noch niemand war: Das Making-of von ‚Die Eiskönigin 2’“(Alle Episoden)

Disneys Familiensonntag – Episode 34: „Sieben Zwerge Kegel”

Ein Tag bei Disney – Episode 30: „Marc Smith: Story-Zeichner”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 7: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

Marvel’s Hero Project – Episode 15: „Der reisende Robbie”