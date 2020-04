Alle Mai-Highlights bei Amazon Prime Video

„Krieg der Welten“, die neue Serie von „The Office“-Autor Greg Daniels und ein deutsches Original mitten aus München – nur einige der Prime Video-Highlights nächsten Monat.

Auch im Wonnemonat Mai legt Amazon Prime Video jede Menge neue Titel vor, extern wie eigenproduziert. Ein Überblick über die Highlights findet sich hier.

Neue Serien und Staffeln

01. Mai 2020

UPLOAD – Staffel 1 (Amazon Original)

Nach „The Office“ und „Parks and Recreation“ kommt nun das neueste Serienprojekt des preisgekrönten Autors Greg Daniels. Die Sci-Fi-Comedyserie „UPLOAD“ spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Supermärkte zum Alltag gehören. Am außergewöhnlichsten ist aber, dass Menschen sich dafür entscheiden können, in ein virtuelles Leben nach dem Tod „geuploaded“ zu werden, wenn sie dem Tod nahe sind.

Black-ish – Staffel 5

08. Mai 2020

Dispatches from Elsewhere – Staffel 1 (Amazon Original)

„Dispatches from Elsewhere“ dreht sich um vier ganz gewöhnliche Menschen. Sie alle haben das Gefühl, dass etwas in ihrem Leben fehlt, aber können nicht genau sagen, was es ist. Ein Rätsel, das in ihrem Alltagstrott verborgen liegt, bringt diese Vier zusammen – sei es durch Zufall oder doch absichtlich. Als die Gruppe beginnt, die Herausforderungen der mysteriösen Botschaften von irgendwo zu akzeptieren, stellen sie fest, dass das Geheimnis noch tiefer verborgen liegt, als sie sich vorgestellt haben. Vor ihren Augen öffnet sich nach und nach eine Welt voller Möglichkeiten und Magie…

15. Mai 2020

The Last Narc [OV/OmU] – Staffel 1 (Amazon Original)

Die vierteilige Doku-Serie dreht sich um einen der berüchtigtsten Vorfälle in der Geschichte der Strafverfolgungsbehörde Drug Enforcement Administration DEA: die Entführung und Ermordung des DEA-Agentens Enrique „Kiki“ Camarena im Jahr 1985.

22. Mai 2020

Homecoming [OV/OmU] – Staffel 2 (Amazon Original)

In Staffel 2 der von der Kritik gefeierten Amazon Original Serie Homecoming erwacht der Seriencharakter von Janelle Monáe in einem Ruderboot mitten auf einem See, ohne die geringste Erinnerung daran, wie sie dorthin gekommen ist – oder wer sie überhaupt ist. Die anschließende Suche nach ihrer Identität führt sie ins Innerste der Geist-Group, der unkonventionellen Wellness-Einrichtung, die hinter dem Homecoming-Programm steht.

29. Mai 2020

Der Beischläfer – Staffel 1 (Amazon Original)

Der umtriebige Autoschrauber Charlie Menzinger (Markus Stoll) wird gegen seinen Willen zum Schöffen berufen. Als „Stimme des Volkes“ muss er fortan für Recht sorgen, obwohl er seit dem Unfalltod seiner Frau Marie nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt. Sein Schwiegervater Paul Seidl (Helmfried von Lüttichau), bei dem Charlie seine Werkstatt hat, spricht ihm ins Gewissen, die Mission „Amtsgericht“ ernst zu nehmen. Am Gericht trifft der Neuschöffe auf die gesetzestreue und streng wirkende Berufsrichterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter). Gerade erst von Berlin nach München versetzt, muss sie sich erst noch mit den Eigenheiten des Münchner Immobilienmarktes und vor allem der Einheimischen arrangieren. Auf Charlies besonderen Sinn für Gerechtigkeit steht die Richterin so gar nicht. Doch das stachelt ihn erst recht an, für Urteile zu sorgen, die seinem Rechtsempfinden entsprechen.

Neue Filme

02. Mai 2020

Black 47

Code 8

03. Mai 2020

Wenn Fliegen träumen

04. Mai 2020

Weltengänger

Imperium

05. Mai 2020

Und der Zukunft zugewandt

09. Mai 2020

A Prayer Before Dawn

13. Mai 2020

Mile 22

20. Mai 2020

The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot

24. Mai 2020

Das Haus der geheimnisvollen Uhren

Freaks – Sie sehen aus wie wir

25. Mai 2020

The War of the Worlds – Krieg der Welten – Teil 1 & 2

29. Mai 2020

The Vast of Night (Amazon Original)

„Ihr betretet das Reich zwischen Geheimen und Vergessenem.“ So beginnt die Geschichte einer schicksalhaften Nacht im New Mexico der 1950er Jahre. „The Vast of Night“ begleitet die sympathische junge Telefonistin Fay (Sierra McCormick) und den charismatischen Radio-DJ Everett (Jake Horowitz), als sie eine seltsame Tonfrequenz entdecken, die nicht nur ihre Kleinstadt, sondern die gesamte Zukunft für immer verändern könnte…