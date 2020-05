Alle Netflix-Neuheiten im Juni

Während zahlreiche Filmfas vielerorts immer noch darauf warten, dass die Kinos wieder öffnen, erweitert Netflix als Alternative sein Streamingprogramm um einige hochkarätige Filme und Serien.

Im Serienbereich feiern gleich zwei Netflix-Formate ihr großes Finale. Die deutsche Mysteryserie „Dark“ findet am dem 27. Juni in der dritten Staffel ihren Höhepunkt. Das kontroverse Highschool-Drama „Tote Mädchen lügen nicht“ geht währenddessen bereits am 5. Juni in die vierte und letzte Runde.

Hollwood-Glamour bieten hingegen Lady Gaga und Bradley Cooper in „A Star Is Born“. Die oscarprämierte Musikromanze ist ab dem 7. Juni bei Netflix verfügbar. Und Apropos Oscars: Am 12. Juni erscheint der neue Film von Spike Lee mit dem Titel „Da 5 Bloods“. Das Drama erzählt von der Expedition einer Gruppe afroamerikanischer Vietnamkriegsveteranen und gilt bereits jetzt als heißer Anwärter für die großen Filmpreise, die im nächsten Jahr verliehen werden.

Alle Juni-Neuerscheinungen bei Netflix im Überblick:

1.Juni

Angels of Death; Gotham: Staffel 5; Chappie; Planet der Affen: Survival; Paranormal Activity: Die Gezeichneten

2. Juni

Fuller House: Letzte Folgen; True: Die Regenbogen-Rettungsmission

3. Juni

Der amerikanische Traum vom Buchstabieren

4. Juni

M’entends-tu?; Hospital Playlist; Baki: Die Saga vom Raitai Turnier

5. Juni

Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 4; Queer Eye: Staffel 5; The Last Days of American Crime; Choked: Paisa Bolta Hai

7. Juni

A Star Is Born

9. Juni

New Girl. Staffel 7

10. Juni

Lenox Hill; Reality Z

12. Juni

F is for Family: Staffel 4; Dating Around: Staffel 2; Kriminalfall: Die Suche; Das Grab im Wald, Da 5 bloods; Jo Koy: In His Elements, Kipo und die Welt der Wundermonster

13. Juni

The King: Eternal March; Alexa & Katie Part 4

14. Juni:

Marcella: Staffel 3; The Blacklist: Staffel 7

16. Juni

A Rising Tide; Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub

17. Juni

Mr. Iglesias: Teil 2; Rick and Morty: Staffel 4

18. Juni

The Order: Staffel 2; Um ein Schnurrhaar

19. Juni

The Sinner: Jamie; Der Boden ist Lava; Most Beautiful Thing: Staffel 2; The Politician: Staffel 2; Feel the Beat; Wasp Network; Verirrte Kugel; Yarina Tek Bilet; Das erste Lebensjahr; Father Soldier Son; Kleinreimstadt

20. Juni

Modern Family: Staffel 10

22. Juni

Stay Alive

23. Juni

Eric Andre: Legalize Everything

24. Juni

Crazy Delicious; Athletin A; Nobody Knows I’m Here; 24: Die komplette Serie

26. Juni

Leben und lieben; Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga; Heimspiel

27. Juni

Dark: Staffel 3

29. Juni

ARASHI’s Diary; Herzen schlagen laut; Loro – Die Verführten

30. Juni

Adú; Brand New Animal