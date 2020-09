Alle Netflix-Neuheiten im Oktober

Anzeige

Im Oktober werden auf Netflix jede Menge neue Schlachten geschlagen, unter anderem in den Originals „Barbaren“ und „La Révolution“. Auch externe Titel wie Actionthriller „Lucy“ finden sich bei Netflix ein.

Die berühmte Varusschlacht im Teutoburger Wald anno 9 dient als Schauplatz für das neue Netflix Original „Barbaren“ (23. Oktober). Die Serie ist das erste deutsche Historiendrama bei dem Streamingdienst und hat Ambitionen, der nächste internationale Serienhit aus Deutschland zu werden. Historisch geht es auch in der Neuinterpretation der französischen Revolution, „La Révolution“ (16. Oktober), zu. Ganz aus der Gegenwart gegriffen ist hingegen die Comedy-Anthologieserie „Social Distance“ (15. Oktober), in der das Element der Webcam eine tragende Rolle spielt.

Unter den externen Neuzugängen findet sich unter anderem der Actionthriller „Lucy“ (23. Oktober), in dem Scarlett Johansson unfreiwillig zur Drogenkurierin wird und durch eine modifizierte Droge übernatürliche Fähigkeiten entwickelt. Etwas freiwilliger, wenngleich aus finanzieller Not heraus, heuert auch Clint Eastwood im Drama „The Mule“ (6. Oktober) als Lieferfahrer für ein mexikanisches Drogenkartell an.

Alle Neuheiten auf Netflix im Oktober finden sich nach dem Trailer:

Lizenztitel

„Judy“ (Drama) – 2. Oktober

„The Mule“ (Drama) – 6. Oktober

„Lucy“ (Actionthriller) – 23. Oktober

„Bad Neighbors“ (Komödie) – 23. Oktober

Original Serien

„Guten Morgen, Verônica“ – 1. Oktober

„Song Exploder“ – 2. Oktober

„Emily in Paris“ – 2. Oktober

„To the Lake“ – 2./7. Oktober

„Die Gehörlosen-Uni“ – 9. Oktober

„Spuk in Bly Manor“ – 9. Oktober

„Stranger: Staffel 2“ – 11. Oktober

„Social Distance“ – 15. Oktober

„La Révolution“ – 16. Oktober

„Jemand muss sterben“ – 16. Oktober

„Grand Army“ – 16. Oktober

„My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 3“ – 21. Oktober

„The Alienist – Die Einkreisung: Staffel 2“ – 22. Oktober

„You Me Her: Staffel 5“ – 22. Oktober

„Barbaren“ – 23. Oktober

„Perdida – Vermisst“ – 23. Oktober

„Das Damengambit“ – 23. Oktober

„Suburra: Staffel 3“ – 30. Oktober

„Somebody Feed Phil: Staffel 4“ – 30. Oktober

Original Filme

„Pasal Kau!“ – 1. Oktober

„Ernste Männer“ – 2. Oktober

„Vampires vs. the Bronx“ – 2. Oktober

„Il legame – Die Bindung“ – 2. Oktober

„Das machst du schon“ – 2. Oktober

„Òlòtūré“ – 2. Oktober

„Hubie Halloween“ – 7. Oktober

„Mein 40-jähriges Ich“ – 9. Oktober

„Ginny Weds Sunny“ – 9. Oktober

„A Babysitter’s Guide to Monster Hunting“ – 15. Oktober

„Love Like the Falling Rain“ – 15. Oktober

„The Trial of the Chicago 7“ – 16. Oktober

„Rebecca“ – 21. Oktober

„Kadaver“ – 22. Oktober

„Die bunte Seite des Monds“ – 23. Oktober

„Nobody Sleeps in the Woods Tonight“ – 28. Oktober

„Holidate“ – 28. Oktober

„His House“ – 30. Oktober

„The Day of the Lord“ – 30. Oktober

Original Dokumentationen

„Dick Johnson ist tot“ – 2. Oktober

„David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten“ – 4. Oktober

„Blackpink: Light Up the Sky“ – 14. Oktober

„Rettung für Roona“ – 15. Oktober

„Unsolved Mysteries: Ausgabe 2“ – 19. Oktober

„Guillermo Vilas – Eine Richtigstellung“ – 27. Oktober

„Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara“ – 28. Oktober

„ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 13 und 14“ – demnächst

Netflix Kids & Family

„Carmen Sandiego: Staffel 3“ – 1. Oktober

„Eine lausige Hexe: Stattel 4“ – 1. Oktober

„Tut Tut Cory Flitzer: Halloween“ – 2. Oktober

„Sternenstreif: Halloween-Helden“ – 6. Oktober

„Fast & Furious Spy Racers: Staffel 2“ – 9. Oktober

„Die Supermonster: Tag der Monster“ – 9. Oktober

„Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 3“ – 12. Oktober

„Die Oktonauten und das Great Barrier Reef“ – 13. Oktober

„Welpenakademie: Staffel 2“ – 16. Oktober

„Jack, der Monsterschreck: Buch 3“ – 16. Oktober

„Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – Miss Fissel mal drei“ – 20. Oktober

„Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 4“ – 27. Oktober

Netflix Original Comedy Special

„The Cabin with Bert Kreischer“ – 6. Oktober

„Sarah Cooper: Everything’s Fine“ – 27. Oktober