Alle Neuerscheinungen bei Disney+ im Juli

Im Juli bekommen Disney-Fans auf der hauseigenen Streamingplattform des Studios eine ganze Reihe neuer Filme und Serien zu sehen. Mit dabei ist einer der Kino-Hits des vergangenen Jahres.

Ab dem 3. Juli erscheint bei Disney+ die Verfilmung des Musicals „Hamilton“. Dabei soll es sich laut Angaben des Streamingdienstes um eine Mischung aus Live-Show, Spielfilm und Streaming handeln und Hip-Hop, Jazz, R&B und Musical vereinen. Das Musical „Hamilton“ erzählt vom Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton.

Die größte Neuerscheinung im Juli dürfte bei Disney+ hingegen der Animationsfilm „Die Eiskönigin 2“ sein. Die Fortsetzung des Kultfilms hat vergangenes Jahr weltweit alle Einspielrekorde gebrochen. In dem Film müssen die Prinzessinnen Anna und Elsa das Geheimnis um den Tod ihrer Eltern lösen und begeben sich in einen verwunschenen Wald. Ab dem 10. Juli steht das Filmmusical zum Streamen bereit.

Alle Marvel-Fans bekommen währenddessen am gleichen Tag Naschub von der Serie „Agents of S.H.I.E.L.D.“. In der vierten und fünften Staffel der Superheldenserie soll inmitten der Feindseligkeiten gegenüber den sogenannten Inhumans Daisy Johnson als Quake ihrer eigenen Agenda folgen.

Alle weiteren Neuerscheinungen bei Disney+ im Juli

Katalog-Titel

3. Juli: DuckTales (2018, Staffel 2), Rettung auf Eisstraßen (Staffel 1-3), Schlimmer geht’s immer mit Milo Murphy (Staffel 2), Tier Notaufnahme (Staffel 1 & 2)

17. Juli: Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 2), Marvel Rising: Operation Shuri, Wildes Chile (Staffel 1)

24. Juli: Wild Japan: Snow Monkeys, Der Nussknacker und die vier Reiche

31. Juli: Auf Yetis Spuren, Die verschwundene Zivilisation, Get a Horse! (Kurzfilm), Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1), Im Flug erobert (Kurzfilm), John Henry (Kurzfilm), King Fishers (Staffel 1), Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm), Lorenzo (Kurzfilm), Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm), The Ballad of Nessie (Kurzfilm), Tick Tock Tale (Kurzfilm), Wettstreit der Raubkatzen

Original-Titel

3. Juli: Disneys Familiensonntag – Episode 35: „Peter-Pan-Schattenspiel”, Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 8: „Hunde-Filmstars & Jagdhunde”, Ein Tag bei Disney – Episode 31: „Zama Magudulela: Der König der Löwen, Madrid, Spanien”, Marvel’s Hero Project – Episode 16: „Tierfreundin Genesis”, Pixar in Real Life – Episode 9: „Oben: Luftiger Ballonstand”

10. Juli: Disneys Familiensonntag – Episode 36: „Lilo-&-Stitch-Familienbaum”, Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 9: „Lawinenrettungshunde & Beagle Brigade”, Ein Tag bei Disney – Episode 32: „Marc Smith: Story-Zeichner”, Marvel’s Hero Project – Episode 17: „Der lichtbringende Salvador”

17. Juli: STAFFEL-FINALE -> Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 10: „Hawaiianische Naturschutzhunde“, Disneys Familiensonntag – Episode 37: „Vaiana Fotohalter”, Ein Tag bei Disney – Episode 33: „Mike Davie: Hauptprojektleiter ‚Imagineering‘”, Marvel’s Hero Project – Episode 18: „Die genial Gitanjali”

24. Juli: Disneys Familiensonntag – Episode 38: „Dschungelbuch-Fingerpuppen”, Ein Tag bei Disney – Episode 34: „Chris Cristi: Helikopter-Reporter”, Marvel’s Hero Project – Episode 19: „ Der erstaunliche Austin”, Rogue Trip – Urlaub neben der Spur (alle Episoden)

31. Juli: STAFFEL-FINALE -> Marvel’s Hero Project – Episode 20: „Die hochfliegende Hailey”, Disneys Familiensonntag – Episode 39: „Micky- und Minnie-Kissen”, Ein Tag bei Disney – Episode 35: „Laura Cabo: Kreative Leitung”