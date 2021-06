Amazon engagiert Musikstars für Prime Day Rahmenprogramm

Anzeige

Amazon veranstaltet zu seinem Prime Day eine „Prime Day Show“. Der Konzern plant damit ein dreitägiges Musikevent mit aktuellen Weltstars.

Wie der Konzern mitteilte, sollen ab dem 17. Juni alle drei Sendungen der „Prime Day Show“ für „Amazon-Kunden auf der ganzen Welt“ zum kostenlosen Streaming zur Verfügung stehen. Als Künstler hat man Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi verpflichtet und mit ihnen aufwändig 25 beziehungsweise 27 Minuten dauernde Musikfilme produziert.

Ryan Redington, VP Music Industry bei Amazon Music, zeigt sich in einer Pressemitteilung begeistert. Es sei unglaublich gewesen, mit „Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi zu arbeiten und ihre Musik durch kreative Ideen zum Leben zu erwecken“.

Während der Beitrag mit Billie Eilish in einem zeitlosen Pariser Viertel spielen soll, bezieht sich H.E.R.auf das „Dunbar Hotel“, in dem schon Musikgrößen wie Billie Holiday und Duke Ellington übernachteten. Kid Cudi fliegt nach einer Pressemeldung in seinem Beitrag zum Mond. Musikalisch sollen alle drei Lieder aus ihren jeweiligen Alben spielen. Am 21. und 22. Juni findet dann mit dem „Prime Day Event“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) die große Rabattschlacht bei Amazon statt.