Amazon Freevee: Diese Gratis-Titel starten im Februar

Anzeige

Amazon hat diese Woche eine Vorschau geteilt, welche Filme im Gratis-Streaming-Bereich Freevee im Februar erscheinen werden.

Anzeige

Zu den Highlights soll laut Amazon das Freevee Original „Love Accidentally“ mit Brenda Song und Aaron O’Connell gehören. In der romantischen Komödie soll es um den Zwiespalt zwischen Karriere und Liebe gehen. Als weiteres Freevee Original startet im Februar die Kochwettbewerbsserie „America’s Test Kitchen: The Next Generation“ zum kostenlosen Streaming auf der Plattform. Insgesamt zehn Episoden umfasst die Show. Im Filmbereich können sich alle Westernfans derweil unter anderem auf „True Grit“ freuen.

Neue Serien bei Amazon Freevee

Februar: Boogipop and Others, Cooper, Farian – Cocaine Coast

15. Februar: The Closer Staffel 1-7

Neue Filme im Februar

Februar: True Grit, Rurouni Kenshin

2. Februar: Vernost

3. Februar: I Want You (ICH STEH AUF DICH)

4. Februar: The Trials of Cate McCall

5. Februar: First Light – Die Auserwählte

6. Februar: An Interview with God

7. Februar: Elvis – The King: Sein Leben

8. Februar: Black Water

9. Februar: Blitz

10. Februar: Die letzte Schlacht am Tigerberg

11. Februar: Forever – Ab jetzt für immer

12. Februar: Close Range

13. Februar: Der Anschlag – Wettlauf gegen die Zeit

15. Februar: Thinner – Der Fluch

16. Februar: Beyond the Sky – Discover the Truth

17. Februar: Joe – Die Rache ist sein

18. Februar: Haftbefehl

19. Februar: Extreme Job – Spicy Chicken-Police

21. Februar: God of War – Krieg der drei Reiche

23. Februar: Demonic

24. Februar: Das Mädchen deiner Träume, Ravage: Einer nach dem anderen

25. Februar: High Ground – Der Kopfgeldjäger

26. Februar: Killing Season

27. Februar: Hunted: Blutiges Geld, Miracle Season – Ihr größer Sieg

28. Februar: Royals‘ Revenge – Das Gesetz der Familie, The Operation – Im Sumpf der Korruption

Quelle: Amazon/ filmcontact

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-freevee-logo: Amazon