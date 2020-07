Amazon Prime: Das sind die August-Highlights

Anzeige

Auch im August erscheinen bei Amazon Prime Video jede Menge neue Filme und Serien. Darunter etwa Will Smith in „Gemini Man“, die neue Staffel von „Lucifer“ und die Premiere der Thrillerserie „Alex Rider“.

„Lucifer“ startet inzwischen in die fünfte Runde. Ab dem 22. August stellt Prime Video den ersten Teil der neuen Staffel zur Verfügung. Darin kommt Lucifer aus der Hölle nach Los Angeles, wo er sich einen Spaß daraus macht, dem LAPD zu helfen. In den neuen Folgen soll laut Amazon für den Herrn der Hölle so viel wie nie zuvor auf dem Spiel stehen.

Daneben feiert eine neue Thrillerserie ihre Premiere. Das Amazon Original „Alex Rider“ basiert auf dem zweiten Teil der Alex-Rider-Roman-Reihe, die sich weltweit millionenfach verkauft hat. Die Haupt- und Titelrolle spielt Otto Farrant. Er spielt einen Teenager in London, der seit seiner Kindheit unbewusst für die Welt der Spionage ausgebildet wurde. Nach dem Tod seines Onkels kommt der Junge in ein Internat namens Point Blanc. Dort sollen rebellische Kinder von Ultrareichen wie der auf den richtigen Weg gebracht werden. Doch Alex kommt einer Verschwörung auf die Spur.

Will Smith hat derweil wörtlich mit sich selbst zu ringen. In „Gemini Man“ spielt er den Auftragskiller Henry Brogan, der gegen einen Klon seines jüngeren Selbst kämpfen muss. 2019 kam der Film in die Kinos und wurde damals mit der neuartigen 3D Plus – Technik gezeigt. Dabei wurde der Film mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht, um flüssigere und schärfere Aufnahmen zu kreieren. Bei Amazon Prime Video ist der Actionstreifen ab dem 13. August zu sehen.

Die August – Highlights im Überblick

Neue Serien und Staffeln

Lucifer – Staffel 5, Teil 1: ab 22.08.

Alex Rider – Staffel 1: ab 07.08.

World’s Toughest Race: Eco Challenge Fiji – Staffel 1 (OV/OmU): ab 14.08.

The Last Narc – Staffel 1 (OV/OmU): ab 31.07.

Für Umme – Staffel 1: ab 01.08.

Scandal – Staffeln 1-7: ab 07.08.

Neue Filme

Chemical Hearts: ab 21.08.

Gemini Man: ab 13.08.

Lara: ab 07.08.

Yung: ab 28.08.

Upgrade: ab 15.08.

Pavarotti: ab 29.08.

Dann schlaf auch Du: ab 28.08.

Mortal Engines: Krieg der Städte: ab 18.08.

Die Libelle und das Nashorn: ab 20.08.

Loveletter – Eine zweite Chance für die Liebe: ab 23.08.

A Boy Called Sailboat – Jede Wunder hat seine Melodie – ab 30.08.

Der geheime Roman des Monsieur Pick: ab 26.08.

Daughter of the Wolf: ab 08.08.

Unknown User: Dark Web: ab 11.08.

Die Höhle – Das Tor in eine andere Zeit: ab 11.08.

Relentless – Allein gegen das Kartell: ab 12.08.

Outrage Coda: ab 04.08.

Outrage Beyond: ab 04.08.

Snow Girl and the Dark Crystal: ab 09.08.

Kleine Germanen – Eine Kindheit in der rechten Szene: ab 17.08.

Ghostbusters: ab 01.08.