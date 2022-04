Amazon Prime Highlights im Mai

Anzeige

Die Fortsetzung eines gefährlichen Sozialexperiments auf einer einsamen Insel, mystische Einblicke in ferne Universen und eine außergewöhnliche Show mit Musikstar Lizzo auf der Suche nach coolen, selbstbewussten Frauen für ihre Big Grrrls-Elite – das und vieles mehr sind die Highlights im Mai bei Prime Video.

The Wilds Staffel 2

Die erschütternde Tortur einer Gruppe von jungen Frauen geht weiter. Sie sind auf einer einsamen Insel gestrandet aber nicht zufällig dort gelandet – sie wurden heimlich für ein ausgeklügeltes Sozialexperiment rekrutiert. Die neue Staffel enthüllt, dass die Mädchen nicht die einzigen sind, die Teil des Experiments sind… Es gibt eine neue Gruppe von Versuchspersonen, eine Insel von Teenager-Jungs, die ebenfalls unter dem wachsamen Auge des Puppenspielers ums Überleben kämpfen müssen.

Night Sky

Night Sky folgt Irene (Sissy Spacek) und Franklin York (J.K. Simmons), einem Ehepaar, das vor Jahren im eigenen Garten eine vergrabene Kammer entdeckte, die auf unerklärliche Weise zu einem seltsamen, verlassenen Planeten führt. Seitdem haben sie ihr Geheimnis sorgfältig gehütet aber als ein rätselhafter junger Mann (Chai Hansen, The Newsreader) in ihr Leben tritt, wird die ruhige Existenz der Yorks schnell auf den Kopf gestellt… und die geheimnisvolle Kammer, die sie so gut zu kennen glaubten, entpuppt sich als viel mehr, als sie sich je hätten vorstellen können.

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls Staffel 1

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls folgt einem globalen Superstar und der Ikone Lizzo, bei ihrer Suche nach selbstbewussten, toughen Frauen, die sich der Elite der Big Grrrls anschließen und sie auf ihrer Welttournee begleiten wollen.

Alle Amazon-Prime-Highlights im Überblick:

Neue Serien und Staffeln



The Wilds Staffel 2

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 6. Mai



Bang Bang Baby Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 28. April

(Teil 2 folgt am 19. Mai)



Night Sky Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 20. Mai



Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 13. Mai



Totems Staffel 1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 20. Mai



The Dukes Of Hazzard

Verfügbar ab 5. Mai





Neue Film-Highlights bei Prime



Vom Winde verweht

Verfügbar ab 1. Mai



Wunder

Verfügbar ab 1. Mai



Volition – Face Your Future

Verfügbar ab 1. Mai



Beverly Hills Cop

Verfügbar ab 3. Mai



The Ice Road

Verfügbar ab 6. Mai



This Is The Year

Verfügbar ab 8. Mai



The Photograph

Verfügbar ab 11. Mai



Frequency (2000)

Verfügbar ab 12. Mai



Shazam!

Verfügbar ab 15. Mai



Thunderbird – Schatten der Vergangenheit

Verfügbar ab 15. Mai



Midway – Für die Freiheit

Verfügbar ab 16. Mai



Im Auftrag des Teufels

Verfügbar ab 19. Mai



Lloronas Fluch

Verfügbar ab 22. Mai



Bill und Ted rettem das Universum

Verfügbar ab 25. Mai



Wonder Woman 1984

Verfügbar ab 27. Mai





Neue Titel zum Kaufen und Leihen



Cyrano

Zum Kaufen verfügbar ab 5. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 19. Mai



Moonfall

Zum Kaufen verfügbar ab 12. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 27. Mai



Die Gangster Gang

Zum Kaufen verfügbar ab 19. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 2. Juni



Mein Sohn

Zum Kaufen verfügbar ab 19. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 2. Juni



Ambulance

Zum Kaufen verfügbar ab 26. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 9. Juni



Jackass Forever

Zum Kaufen verfügbar ab 26. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 9. Juni



Parallele Mütter

Zum Kaufen verfügbar ab 26. Mai

Zum Leihen verfügbar ab 9. Juni