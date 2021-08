Amazon Prime im September: Es geht los mit der Champions League

Anzeige

Nur noch gut zwei Wochen, dann steigt die erste „echte“ Champions League-Live-Übertragung von Amazon in Deutschland. DIGITAL FERNSEHEN bietet darüber hinaus auch einen Komplett-Überblick aller neuen Serien und Filme im September bei Prime:

Amazon Original Serien

„Goliath“ – Staffel 4

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 24. September

Billy (Bob Thornton) startet in den finalen Kampf um Gerechtigkeit: Nachdem Patty (Nina Arianda) einen Job in einer angesehenen White-Shoe-Kanzlei in San Francisco angenommen hat, kehrt Billy zu seinen Big Law-Wurzeln zurück. Gemeinsam versuchen sie, einen der heimtückischsten Mächtigen Amerikas zur Strecke zu bringen: die Opioid-Industrie. Während Billy mit seinen eigenen chronischen Schmerzen zu kämpfen hat und Patty das Gefühl nicht loswird, dass sie benutzt wird, wird ihre Loyalität und Partnerschaft auf die Probe gestellt. In einer Welt, in der Geld alles kaufen kann, sogar Gerechtigkeit, müssen sie alles riskieren, um das Richtige zu tun.

„Voltaire High – Die Mädchen kommen“ Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 10. September

Als im September 1963 die Voltaire High School zum ersten Mal eine Handvoll Mädchen neben den Jungen unterrichtet, gerät eine ganze Welt aus dem Gleichgewicht. Elf Mädchen kommen auf hunderte von Jungen – das ist eine Revolution. Der Schauplatz ist eine High School – der Ort für hormonelles Feuerwerk! In Voltaire High – Die Mädchen kommen lernen Erwachsene und Jugendliche im Alltag einer Welt vor 1968 miteinander zu leben. In diesem historischen Drama spielen Pierre Deladonchamps, Nina Meurisse, Maud Wyler, Anne Le Ny, Amira Casar, Léonie Souchaud, Lula Cotton-Frapier, Anouk Villemin, Gaspard Meier-Chaurand, Baptiste Masseline, Nathan Parent und Vassili Schneider. Marie Roussin ist die Showrunnerin der achtteiligen Serie, die von En Voiture Simone und Autopilot koproduziert wird. Die ersten vier Episoden werden von Alexandre Castagnetti (Tamara) und die letzten vier von Edouard Salier (Mortel) inszeniert.

Exklusive Serien

„PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende“ (Originaltitel)

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 10. September

Die vierteilige Amazon Exklusiv Serie über den Fußballverein Paris Saint-Germain zeigt Fußballfans den aktuell erfolgreichsten Verein Frankreichs. Legenden, aktuelle Spieler und Mitarbeiter beleuchten auf einzigartige Weise, was Paris Saint-Germain zu einem international renommierten Klub gemacht hat. Außerdem wird die Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1970 beleuchtet, mit exklusiven Interviews von einigen der berühmtesten Spieler aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Unter anderem erzählen Rai, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Ronaldinho, Youri Djorkaeff, David Ginola und Bernard Lama von ihren Erfahrungen und unvergesslichen Momenten bei Paris Saint-Germain.

Amazon Original Filme

© Amazon Studios

„Cinderella„

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 3. September

Cinderella kommt in neuem Gewand zu Amazon Prime Video: Das moderne Musical von Kay Cannon (Pitch Perfect) zeigt eine mutige Interpretation der Geschichte, mit der wir alle aufgewachsen sind. Unsere ehrgeizige Märchenheldin (Camilla Cabello) hat große Träume, die sie mit Hilfe ihrer Fee Fab G (Billy Porter) beharrlich verwirklicht. Prime Mitglieder dürfen sich mit dem Amazon Original Film auf eine Starbesetzung freuen, darunter: Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter und Pierce Brosnan.

„Everybody’s Talking About Jamie„

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 17. September

Inspiriert von wahren Begebenheiten folgt Everybody’s Talking About Jamie einem Teenager aus Sheffield, Jamie New, der vom Leben auf der Bühne träumt. Die Verfilmung des preisgekrönten West End-Hitmusicals startet am 17. September weltweit exklusiv bei Prime Video und wird von New Regency, Film4 und Warp Films produziert. Max Harwood spielt Jamie New.

„Le Bal des Folles“ (Originaltitel)

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 17. September

Le Bal des Folles erzählt die Geschichte der jungen, leidenschaftlichen Eugénie, die Ende des 19. Jahrhunderts herausfindet, dass sie eine besondere Gabe hat: Sie kann Tote hören. Nachdem die Familie ihr Geheimnis entdeckt, ist ihr Schicksal besiegelt und sie wird gegen ihren Willen in das Krankenhaus La Pitié Salpétrière gebracht. Das Krankenhaus ist eine Nervenheilanstalt in Paris, die von dem berühmten Professor und Pionier der Neurologie, Dr. Charcot, geleitet wird. Hier werden Frauen mit der Diagnose Hysterie, „Verrücktheit“, Egomanie, Epilepsie und anderen Arten von geistigen oder körperlichen Krankheiten eingewiesen. Das Schicksal von Eugénie verstrickt sich mit dem von Geneviève, einer trübseligen Krankenschwester der Klinik. Beide bereiten sich auf den jährlichen „Bal des Folles“ vor, der von Dr. Charcot im Krankenhaus organisiert wird – für beide Frauen wird es eine Begegnung, die ihr Leben verändern wird.

Live Sport bei Prime Video

Anpfiff für die Gruppenphase der Champions League: Am 14. September startet um 21 Uhr das erste Gruppenspiel dieser Saison, exklusiv bei Amazon Prime Video. Insgesamt zeigt der Streamingdienst in der Saison 2021/22 16 Spiele für alle Prime-Mitglieder live und ohne zusätzliche Kosten: Es folgen noch sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde bis und inklusive Halbfinale. Zwei Playoff-Duelle liefen nämlich bereits schon. Zudem sehen Zuschauer alle Höhepunkte der übrigen Begegnungen des Dienstags in einer Highlight-Show im Anschluss.

Auf diese Spielübertragungen können sich Prime-Mitglieder in Kürze freuen:

Champions League 2021/22 – Dienstag Top-Spiel

Gruppenphase – Spieltag 1 & 2

Exklusive Live-Übertragungen am 14. und 28. September

Die genauen Details zu den Begegnungen werden in Kürze bekannt gegeben.

Weitere Highlights im September

„King Arthur: Legend of the Sword“

Verfügbar ab 7. September

„Verborgene Schönheit“

Verfügbar ab 25. September

Nachhaltigkeit on Demand:

Gemeinsam haben die Nachhaltigkeitsbotschafter Deutschland und das Prime Video-Team ein neues, dauerhaftes, europaweites Angebot zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei Prime Video gestartet. Kunden finden nun kuratierte Dokumentationen zum Kaufen und Leihen unter anderem zur Klimakrise sowie zu Ernährungs- und Gesundheitsthemen. Zu dem Angebot zählen u.a.: Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen, Eine unbequeme Wahrheit und Food Inc. – Was essen wir wirklich?

Monats-Überblick:

Neue Serien und Staffeln

„Goliath“ – Staffel 4

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 24. September

„Voltaire High – Die Mädchen kommen“ Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 10. September

„PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende“ (Originaltitel)

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 10. September

„Savage x Fenty Show Vol.3“

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 24. September

„Dinner Club“ – Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 24. September

Neue Filme

„Cinderella“

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 3. September

„Everybody is talking about Jamie“

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 17. September

„Le Bal des Folles“

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 17. September

„The Voyeurs“

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 10. September

„Company Man“

Verfügbar ab 1. September

„Most Dangerous Game“

Verfügbar ab 8. September

„Palm Springs“

Exklusiv verfügbar ab 12. September

„The Last Black Man in San Francisco“

Exklusiv verfügbar ab 30. September

„Gut gegen Nordwind“

Exklusiv verfügbar ab 13. September

„Queen & Slim“

Exklusiv verfügbar ab 21. September

„1917“

Exklusiv verfügbar ab 28. September

„Cats“

Exklusiv verfügbar ab 28. September

„Schindlers Liste“

Verfügbar ab 1. September

„The Accountant“

Verfügbar ab 17. September

„Paranoia“

Verfügbar ab 21. September

„Verborgene Schönheit“

Verfügbar ab 25. September

„(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“

Verfügbar ab 18. September

„Vielmachglas“

Verfügbar ab 9. September

„Willkommen bei den Hartmanns“

Verfügbar ab 20. September

Mehr Filme als Tage im September

„Daddy’s Home 2“

Verfügbar ab 19. September

„Florence Foster Jenkins“

Verfügbar ab 10. September

„Die Reise der Pinguine“

Verfügbar ab 15. September

„Der Einsatz“

Verfügbar ab 11. September

„Dirty Grandpa“

Verfügbar ab 6. September

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows“

Verfügbar ab 3. September

„Dirty Office Party“

Verfügbar ab 29. September

„Nerve“

Verfügbar ab 8. September

„Robin Hood“

Verfügbar ab 2. September

„Himmel über der Wüste“

Verfügbar ab 3. September

„Sleepers“

Verfügbar ab 5. September

„Attraction“

Verfügbar ab 5. September

„King Arthur: Legend of the Sword“

Verfügbar ab 7. September

„Rampage – Big Meets Bigger“

Verfügbar ab 13. September

„Atemlos – Gefährliche Wahrheit“

Verfügbar ab 14. September

„Logan Lucky“

Verfügbar ab 14. September

„Tunnel“

Verfügbar ab 16. September

„What Happened to Monday?“

Verfügbar ab 21. September

„Schloss aus Glas“

Verfügbar ab 21. September

„Die Insel“

Verfügbar ab 22. September

„Madame Mallory und der Duft von Curry“

Verfügbar ab 24. September

„Lights Out“

Verfügbar ab 26. September

Kids Highlights

„Do, Re & Mi“ – Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 17. September

„Die wilden Hühner“

Verfügbar ab 2. September

„Die wilden Hühner und das Leben“

Verfügbar ab 2. September

„Die wilden Hühner und die Liebe“

Verfügbar ab 2. September

„Fünf Freunde“

Verfügbar ab 2. September

„Fünf Freunde 2“

Verfügbar ab 2. September

„The Lego Ninjago Movie“

Verfügbar ab 23. September

„The Lego Batman Movie“

Verfügbar ab 23. September

„The Lego Movie“

Verfügbar ab 23. September

„Asterix in Amerika“

Verfügbar ab 4. September

„Tarzan“

Verfügbar ab 2. September

„Molly Moon“

Verfügbar ab 2. September

„Peter Hase“

Verfügbar ab 21. September

Live-Sport

Champions League 2021/22 – Dienstag Top-Spiel

Gruppenphase – Spieltag 1

Exklusive Live-Übertragung am 14. September

Champions League 2021/22 – Dienstag Top-Spiel

Gruppenphase – Spieltag 2

Exklusive Live-Übertragung am 28. September

Neue Titel zum Kaufen und Leihen

„The Dry“

Zum Kaufen verfügbar ab 2. September

Zum Leihen verfügbar ab 19. September

„The Secrets We Keep“

Zum Kaufen verfügbar ab 3. September

Zum Leihen verfügbar ab 10. September

„Mein Jahr in New York“

Zum Kaufen verfügbar ab 9. September

Zum Leihen verfügbar ab 23. September

„Spell“

Zum Kaufen verfügbar ab 16. September

Zum Leihen verfügbar an 23. September

„Ich bin dein Mensch“

Zum Kaufen verfügbar ab 22. September

Zum Leihen verfügbar 23. September

„Fast & Furious 9“

Verfügbar ab 23. September

Zum Leihen verfügbar 7. Oktober

„New Amsterdam“ – Staffel 4

Zum Kaufen verfügbar ab 23. September

„Chicago Fire“ – Staffel 10

Zum Kaufen verfügbar 24. September

„Chicago Med“ Staffel 7

Zum Kaufen verfügbar 24. September

„Chicago P.D.“ – Staffel 9

Zum Kaufen verfügbar 24. September

„Law & Order: Special Victims Unit“ – Season 23

Zum Kaufen verfügbar 25. September

„Law & Order: Organized Crime“ – Staffel 2

Zum Kaufen verfügbar 25. September

„Free Guy“

Zum Kaufen verfügbar 29. September

Quelle: Amazon Deutschland

