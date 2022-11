ARD Mediathek öffnet neue Themenwelt

Anzeige

In einer neuen Themenwelt will die ARD Mediathek mit verschiedenen Inhalten über das Gesundsein und Gesundbleiben informieren.

Die neue Themenwelt Gesundheit wird laut ARD von Gesundheitsexpertinnen und -experten des Senderverbundes für die Mediathek recherchiert und präsentiert. Zu den Inhalten sollen Reportagen, Dokumentationen, aktuelle Recherchen aus den Medizin- und Gesundheitssendungen der ARD sowie Serien für ein jüngeres Streaming-Publikum gehören.

Als Beispiel nennt die ARD die Doku-Serie „Oh Baby“ mit der Influencerin Evelyn Weigert zum Thema Schwangerschaft und Elternschaft. Zum Start der neuen Themenwelt sollen zudem die Schwerpunkte Long Covid und gesunde Ernährung im Fokus stehen. So sollen etwa die „Ernährungs-Docs“ Silja Schäfer, Matthias Riedl und Jörn Klasen aufzeigen, was eine Ernährungsumstellung bei Gesundheitsproblemen bewirken kann, so die ARD.

