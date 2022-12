ARD Plus: Hansi Hinterseer und weitere Highlights im Januar

Anzeige

Der kommerzielle Streaming-Dienst ARD Plus erweitert im Januar 2023 sein Programm um ausgewählte Inhalte.

Ab dem 6. Januar 2023 kann man bei ARD Plus die Serie „Hotel Heidelberg“ streamen, der den Alltag im familienbetriebenen Hotel verfolgt. Am 13. Januar werden zudem die ersten sieben Staffeln der Serie „Die Ernährungs-Docs“ auf Abruf zur Verfügung stehen. Das Format will darüber aufklären, wie sich gesundheitliche Probleme mit speziellem Essen beheben lassen. Eine Woche später, am 20. Januar, erscheint derweil die erste Staffel der Comedyserie „Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“ über eine ganz besondere Paartherapie.

Hansi Hinterseer kommt zu ARD Plus

Nostalgisch wird es ab dem 15. Januar. In dem Heimatfilm „Da wo die Berge sind“ konnte man unter anderem Hansi Hinterseer in einer der Hauptrollen erleben. Ganze sieben Fortsetzungen folgten. Fünf davon will ARD Plus ab dem genannten Datum zum Streamen zur Verfügung stellen. Abgerundet werden die Streaming-Neustarts auf der Plattform von der Miniserie „Die Glücksspieler“, die am 16. Januar bei ARD Plus erscheinen wird.

ARD Plus versammelt Inhalte auf einer Seite, die nicht mehr in der ARD Mediathek verfügbar sind. Das kostenpflichtige VoD-Angebot kann man unter anderem als eigene App oder in Form von Channels nutzen, etwa über MagentaTV oder Prime Video.

Quelle: Das Pressebüro/ ARD Plus

