ARD-Podcasts ab sofort auch bei Amazon Music verfügbar

Die ARD geht eine weitere Kooperation mit Amazon Music ein – Ab heute kann man die ARD-Podcasts auch auf der Streaming-Plattform hören.

Ab heute können ARD-Podcasts auch bei Amazon Music abgerufen werden. In einem eigenen ARD-Channel sind die Podcast dann werbefrei und kostenlos verfügbar. Zu den dort angebotenen Inhalten gehören unter anderem das „Coronavirus-Update“ (NDR), „Mal angenommen“ (Tagesschau), „CheckPod“ (BR) und „Die Spur der Täter“ (MDR).

ARD-Podcasts bei Amazon Music & Co.

Neben der ARD Audiothek ist es eine weitere Partnerschaft, die die ARD bei der Verbreitung ihrer Podcasts eingeht. Jedoch finden Hörer und Hörerinnen die Podcasts auch bei anderen Anbietern wie Audio Now (RTL). Zudem sind Audio-Inhalte der ARD bei Google Assistant und Amazon Alexa zu finden.

„Bei unseren Kooperationen stehen immer die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt“, so Schiwa Schlei, Leiterin des ARD Partnermanagements Audio und Voice. „Jeder von uns hat seine eigenen Vorlieben, wie und wo man Podcasts abruft. Uns ist deshalb die Auffindbarkeit unserer Inhalte auch außerhalb der ARD Audiothek als unserer eigenen Plattform ein großes Anliegen.“

ARD Audiothek

Für die Kooperation mit Amazon Music hat die ARD erstmals als Medienverbund auf internationaler Ebene verhandelt. „Als öffentlich-rechtlicher Medienverbund sind für uns die Rahmenbedingungen bei den Kooperationen entscheidend“, so Schlei. Außerdem betont sie: „Alle auf Drittplattformen angebotenen Inhalte gibt es immer auch in der ARD Audiothek.“

So gebe es auf den Partner-Plattformen lediglich eine Auswahl an ARD-Podcasts – das ganze Angebot gibt es dann in der ARD Audiothek. Dazu gehören auch exklusive Produktionen wie der „ARD Radio Tatort“. Rund 100.000 Beiträge sind zudem aktuell in der Audiothek zu finden.

Die ARD Audiothek gibt es als App, als Skill für Sprachassistenten sowie als Web-Version. Bereits 1,9 Millionen Mal wurde die App heruntergeladen.