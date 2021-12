„Aschenbrödel“-Neuverfilmung noch vor Weihnachten bei Amazon Prime Video

Anzeige

Amazon bringt die norwegische Neufassung des Klassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nächste Woche nach Deutschland. In Norwegen selbst ist der Film seit November in den Kinos.

Der dort unter dem Titel „Tre Nøtter Til Askepott“ (dt. „Drei Nüsse für Aschenputtel“) firmierende Film kommt übereinstimmenden Medienberichten zufolge ab Montag zu Prime. Das tschechische „Aschenbrödel“-Original ist nicht nur hierzulande ein TV-Klassiker, sondern auch in Norwegen überaus beliebt. So verwundert es dann nicht so sehr, dass die Skandivanier sich daran gemacht haben, eine Neuverfilmung an den Start zu bringen. In der bekannten Sängerin Astrid Smeplass konnte auch eine passende Besetzung der Hauptrolle gewonnen werden. Die Dreharbeiten fanden nahe der Olympiastadt Lillehammer statt.

Es wird viel Romantik, Magie und Action versprochen. Bleibt aber abzuwarten, wie sehr man sich an das Original gehalten hat, welches übrigens auch bei Prime verfügbar ist. Der Trailer lässt hierzu schon einmal Positives vermuten:

Das Original ist vor Weihnachten an diesem 4. Adventswochenende noch einmal beim Hessischen Rundfunk zu sehen (Sonntag, 12.35 Uhr). Bis Heiligabend muss beziehungsweise kann man dann gegebenenfalls das „Aschenbrödel“-Remake einmal ausprobieren.