Auf „Dark“ folgt „1899“: Die Netflix-Highlights im November

Im November erscheint bei Netflix mit „1899“ unter anderem die neue Serie der „Dark“-Schöpfer, die ein Mysterium auf hoher See entschlüsseln will.

Ab dem 17. November verwandelt sich in „1899“ eine Dampfschifffahrt von Europa nach New York in einen Albtraum, als auf dem Atlantik plötzlich ein zweites, verschollenes Schiff auftaucht. Die „Dark“-Macher laden das Netflix-Publikum dabei erneut zum mysteriösen Rätselraten ein. Bereits ab dem 4. November kehrt außerdem die Detektivin „Enola Holmes“ für eine zweite Staffel zurück, ebenfalls ein Format im historischen Gewand. Wer sich nach dem Ende von „House of the Dragon“ nach neuen Adelsdramen sehnt, wird zudem vielleicht bei „The Crown“ fündig. Das viel diskutierte Format über die britische Monarchie startet am 9. November in die fünfte Staffel und beleuchtet den Ehekrieg zwischen Charles und Diana, während Elizabeth II. versucht, das Königshaus zusammenzuhalten.

Für den 23. November hebt Netflix in seinen Monatshighlights derweil das Drama „Die Schwimmerinnen“ hervor. Der Film soll von zwei Schwestern erzählen, die sich auf eine riskante Reise begeben, die vom kriegsgebeutelten Syrien bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio führt. Als Nachklapp zur Halloween-Saison kehrt darüber hinaus die Addams-Family zurück. „Wednesday“ berichtet ab dem 23. November auf der Streaming-Plattform aus dem Leben von Wednesday Adadams, die eine Mordserie aufklären muss. Entwickelt wurde das Grusel-Format von Kultregisseur Tim Burton.

Weitere Netflix-Highlights im November

Young Royals – Staffel 2: ab dem 1. November

Manifest – Staffel 4, Teil 1: ab dem 4. November

Elesin Oba: The King’s Horseman: ab dem 4. November

FIFA Uncovered: ab dem 9. November

Um die Welt mit Zac Efron: Australien – Staffel 2: ab dem 11. November

Der Drache meines Vaters: ab dem 1. November

Das Wunder: ab dem 16. November

Dead To Me – Staffel 3: ab dem 17. November

Elité – Staffel 6: ab dem 18. November

Schlummerland: ab dem 18. November

Trevor Noah: I Wish You Would: ab dem 22. November

Ghislaine Maxwell: Stinkreich: ab dem 25. November

