Auf einen Blick: Alle Netflix-Neustarts im Dezember

Nicht nur die Robinsons gehen in der neuen Staffel von „Lost in Space“ bei Netflix im Dezember an den Start. Der Streaminganbieter hat täglich neue Filme, Serien und Dokus im Programm. Hier gibt es den Überblick über alle Neustarts im Dezember.

1. Dezember 2019

Dead Kids

Netflix Film

Ein Einzelgänger will dem reichen Schnösel der Schule mit einer Gruppe von Außenseitern einen Denkzettel verpassen. Doch die geplante Entführung erweist sich als tödlich.

2. Dezember 2019

The Lies Within

Netflix Original Serie

Als ihr Vater ums Leben kommt und ihr Mann verschwindet, arbeitet Kim Seo-hui mit dem Polizisten Jo Tae-sik zusammen und wird Abgeordnete der Nationalversammlung.

Team Kaylie: Teil 2

Netflix Kids & Family

Bereit für mehr glamourösen Glitzer und raubeinige Abenteuer? Kaylie und die Stachelschweine sind Feuer und Flamme für allerlei draufgängerischen Unsinn.

3. Dezember 2019

The First Temptation of Christ

Netflix Film

Jesus wird 30 und stellt seiner Familie einen Überraschungsgast vor. Ein dermaßen überzogenes Weihnachtsspecial kann nur einen Ursprung haben: Porta dos Fundos.

Tiffany Haddish: Black Mitzvah

Netflix Original Comedy Special

An ihrem 40. Geburtstag entfesselt Tiffany Haddish ein bombastisches Stand-up-Special voller Gesang, Tanz und anzüglichen Betrachtungen über das Leben als Frau.

4. Dezember 2019

Los Briceño: Eine Familie auf Rädern

Netflix Original Serie

Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Vater wird eine junge Frau aus einer Familie stolzer LKW-Fahrer aus dem Haus geworfen und muss sich fortan allein durchschlagen.

Magie für die Menschen: Staffel 2

Netflix Original Serie

Mit Herz und Humor zieht Justin Willman alle Register, um ganz normale Leute mit seinen lustigen Tricks und unglaublichen Zauberkunststücken zu verblüffen.

5. Dezember 2019

Apache: The Life of Carlos Tevez

Netflix Original Serie

Diese Serienbiografie porträtiert das Leben von Carlos Tevez, der trotz seiner schwierigen Kindheit in Fuerte Apache bei Buenos Aires zum globalen Fußballstar avancierte.

Weihnachten zu Hause

Netflix Original Serie

Dauersingle Johanne hat genug von den ständigen Kommentaren. Also will sie innerhalb von 24 Tagen einen Partner finden, den sie zum Fest mit nach Hause bringen kann.

A Christmas Prince: The Royal Baby

Netflix Film

Aldovien erhält zu Weihnachten das ultimative Geschenk: ein königliches Baby. Doch zunächst muss Königin Amber einen vor langer Zeit geschlossenen Friedensvertrag finden.

V Wars

Netflix Original Serie

In dieser Verfilmung der Comics von Jonathan Maberry und Alan Robinson muss ein Arzt erleben, wie eine uralte Krankheit seinen besten Freund in einen Vampir verwandelt.

6. Dezember 2019

Der Auserwählte: Staffel 2

Netflix Original Serie

Die ganze Welt strömt in das einst abgeschottete Aguazul, als die Ärzte zurück in das Dorf kommen. Eine Reporterin will die Geschichte des Auserwählten erzählen.

Triad Princess

Netflix Original Serie

Angie wuchs im Schatten ihres Mafioso-Vaters auf. Eines Tages nimmt sie seinen Wünschen zum Trotz einen Auftrag als Bodyguard für eine berühmte Schauspielerin an.

Three Days of Christmas

Netflix Original Serie

Vier Schwestern haben in drei verschiedenen Lebensabschnitten jeweils zu Weihnachten mit Familiendramen und Geheimnissen zu kämpfen. Was für eine Bescherung.

Virgin River

Netflix Original Serie

Auf der Suche nach einem Neuanfang zieht eine Krankenschwester von L.A. in ein entlegenes Städtchen in Kalifornien. Doch dort erwartet sie eine Überraschung.

Fuller House: Staffel 5

Netflix Original Serie

Jimmy und Steph bringen ihr neues Baby nach Hause und stürzen sich in ihr neues Leben als Eltern. Aber keine Sorge: Sie haben ein ganzes Haus voller helfender Hände.

Marriage Story

Netflix Film

Dieser eindringliche und mitfühlende Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver porträtiert eine Familie, die trotz einer zerrütteten Ehe zusammenzuhalten versucht.

Astronomy Club: Die Sketch-Show

Netflix Original Comedy Special

Kenya Barris’ Sketch-Show wird von der ersten afroamerikanischen Stammbesetzung des Upright Citizens Brigade Theatre in New York zum Leben erweckt: dem Astronomy Club.

Geständnisse eines Mörders

Netflix Original Dokumentation

In seinem Mordprozess gesteht der Landstreicher Henry Lee Lucas Hunderte von Morden. Diese Dokureihe geht der Frage nach, ob seine Geständnisse der Wahrheit entsprechen.

Spirit wild und frei: Weihnachts-Spirit

Netflix Kids & Family

Als ein Felsblock und ein Schneesturm ihre Pläne vereiteln, müssen Lucky und ihre Freunde einen anderen Weg finden, um rechtzeitig bis Weihnachten nach Hause zu kommen.

Karakai Jozu no Takagi-san: Staffel 2

Netflix Original Anime

Auch im zweiten Jahr der Mittelschule will Nishikata nur eines: Takagi übertrumpfen. Dabei fällt er aber leider weiterhin immer nur schrecklich auf die Nase.

9. Dezember 2019

Amit Tandon: Familien-Tandonzen

Netflix Original Comedy Special

Vom Ende der Romantik in der Ehe bis hin zur Ungerechtigkeit in der modernen Erziehung: Als kampferprobter Familienvater hat Amit Tandon jede Menge schlaue Sprüche parat.

Weihnachten mit Familienanhang

Netflix Kids & Family

M’Dear und ihre Schwestern haben Probleme mit ihrer Gesangsdarbietung für die Weihnachtsfeier, während der Großvater den Kindern eine wichtige Lektion erteilt.

10. Dezember 2019

Michelle Wolf: Joke Show

Netflix Original Comedy Special

Michelle Wolf bringt in ihrem neuen Stand-up-Special 2019 ein Live-Publikum in New York City zum Lachen.

12. Dezember 2019

Jack Whitehall: Weihnachten mit meinem Vater

Netflix Original Comedy Special

Wird es Jack Whitehall in diesem weihnachtlichen Comedy-Special gelingen, seinen bekanntlich humorlosen und starrköpfigen Vater in Festtagsstimmung zu bringen?

13. Dezember 2019

6 Underground

Netflix Film

Sechs Experten in ihrem Metier täuschen ihren Tod vor, um ungestört Kriminelle jagen zu können. Niemand soll sich an sie erinnern, wohl aber an die Folgen ihre Einsätze.

17. Dezember 2019

Chief of Staff: Staffel 2

Netflix Original Serie

Der neu gewählte Tae-jun fühlt sich in der Nationalversammlung wie zu Hause. Entschlossen schreckt er vor nichts zurück.

Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America!

Netflix Original Comedy Special

Dieses Stand-up-Special des malaysischen Komikers und Schauspielers Ronny Chieng („The Daily Show“, „Crazy Rich“) ist ein Netflix Original.

18. Dezember 2019

Soundtrack

Netflix Original Serie

Dieses romantische Musical-Drama handelt von den Liebesbeziehungen einer Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen im heutigen Los Angeles.

Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer

Netflix Original Dokumentation

Diese Dokureihe beleuchtet die größte Online-Verbrecherjagd und den psychopathischen Killer, der die erste Regel des Internets brach, indem er Katzen quälte.

19. Dezember 2019

Ultraviolett

Amateurdetektive im Internet: Staffel 2

Netflix Original Serie

Ola und ihr Team von Amateur-Detektiven, darunter auch ein neues Gesicht, beschäftigen sich weiter mit der Aufklärung von Verbrechen, wobei es auch mal persönlich wird.

Nach der Razzia

Netflix Original Dokumentation

Eine große Razzia der Einwanderungsbehörde in einer Kleinstadt in Tennessee hinterlässt emotionale Narben und Fragen über Gerechtigkeit, Religion und Menschlichkeit.

20. Dezember 2019

The Witcher

Netflix Original Serie

Hexer Geralt ist ein mutierter Monsterjäger, der Schwierigkeiten hat, seinen Platz in einer Welt zu finden, in der die Leute oft schlimmer sind als die Ungeheuer.

Die zwei Päpste

Netflix Film

Dieser eindringliche von wahren Begebenheiten inspirierte Film mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce erzählt die Geschichte eines dramatischen Machtwechsels im Vatikan.

24. Dezember 2019

Lost in Space

Verschollen zwischen fremden Welten: Staffel 2

Netflix Original Serie

Verschollen zwischen Welten kämpfen die Robinsons auch in der zweiten Staffel allen Widerständen zum Trotz um ihr Überleben und Entkommen.

Carole und Tuesday: Teil 2

Netflix Original Anime

Caroles und Tuesdays neu erlangter Ruhm bringt neue Herausforderungen mit sich. Angela sieht sie als Rivalen und die Musikbranche auf dem Mars hat es in sich.

Terrace House: Tokio 2019–2020: Teil 2

Netflix Original Serie

Während Kenjis und Risakos Geschichte ihren Abschluss findet, muss Ruka eine Entscheidung treffen. Doch das Leben in Tokio geht mit neuen Mitbewohnern weiter.

Como caído del cielo: Pedros Zugabe

Netflix Film

Der legendäre Sänger Pedro Infante wird im Körper eines Imitators zurück auf die Erde geschickt, damit er seine Fehler wiedergutmachen kann und in den Himmel kommt.

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch

Netflix Comedy Special

Ein Spaß für die ganze Familie: In diesem Comedy-Special widmet sich John Mulaney mit seinen kleinen Freunden auf urkomische Weise erwachsenen Themen.

26. Dezember 2019

You

Du wirst mich lieben: Staffel 2

Netflix Original Serie

In der 2. Staffel des düsteren Dramas versteckt sich Joe in L.A. vor seiner Ex. Kann er seiner Vergangenheit entkommen und mit der richtigen Frau einen Neubeginn wagen?

The App

Netflix Film

Niccolò Melzi d’Eril entstammt einer der prominentesten italienischen Familien und hat alles: Er ist intelligent, schön, reich, privilegiert … und überaus einsam.

Fast & Furious Spy Racers

Netflix Kids & Family

Mutige Teenager schleusen sich in eine Elite-Rennliga ein, die von einer ruchlosen Vereinigung kontrolliert wird, die die Weltherrschaft an sich reißen will.

Der Basar des Schicksals

Netflix Original Serie (Nicht in der Schweiz verfügbar)

Bei einem schrecklichen Feuer im Jahr 1897 in Paris werden die Leben dreier Frauen durch Identitätsbetrug, verbotene Liebe, Verrat und Emanzipation auf den Kopf gestellt.

27. Dezember 2019

Atiye: Die Gabe

Netflix Original Serie

Ein Archäologe stößt in einer Ruine in Anatolien auf eine Verbindung zu einer jungen Malerin (Beren Saat), die Geheimnisse in ihrer Vergangenheit aufdecken will.

Kevin Hart: Don’t F**k This Up

Netflix Comedy Special

Diese Dokumentarreihe begleitet den Comedian Kevin Hart auf seiner „Irresponsible“-Tour.

28. Dezember 2019

Hot Gimmick: Girl Meets Boy

Netflix Film

Hatsumi wird durch Erpressung von ihrem einfältigen Nachbarn zu einem Dienerdasein gezwungen. Schon bald zeigt sich die wahre Bedeutung von Liebe und Vertrauen.

30. Dezember 2019

Alexa und Katie: Staffel 3

Netflix Kids & Family

Alexa will den Krebs hinter sich lassen, was ihr von einer neuen Person in ihrem Leben erschwert wird. Katie braucht die volle Unterstützung ihrer besten Freundin.

The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened

Netflix Original Anime

Kusuo und seine selbst ernannten Freunde sind wieder da und erleben allerlei übernatürliche Missgeschicke. Als hätte er so nicht schon genug Probleme gehabt.

31. Dezember 2019

Mein Nachbar

Netflix Original Serie

In dieser Verfilmung des Comics von Santiago García und Pepo Pérez wird ein junger Mann, der mit dem Erwachsenwerden und seiner Freundin zu kämpfen hat, zum Superhelden.

Palast Yanxi: Abenteuer einer Prinzessin

Netflix Original Serie

Dieser Ableger von „Die Geschichte des Palastes Yanxi“ erzählt von Zhaohua aus der nächsten Generation der Familie Yinluo und ihrem Verlobten, dem Prinzen der Mongolei.

The Degenerates: Staffel 2

Netflix Original Comedy Special

Stand-up-Comedians erkunden auch in der zweiten Staffel dieser Serie wieder die verdorbensten und obszönsten Facetten ihrer Kunst.