Auf Englisch und auf Deutsch: Hübchen und Hasselhoff ab heute in „Ze Network“

Anzeige

Ein schräger Agententhriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen und voll schwarzem Humor. Bei „Ze Network“ mittendrin: Hollywoodstar David Hasselhoff und Grimme-Preisträger Henry Hübchen („Alles auf Zucker!“) als… sie selbst! Ihre Geschichte? So überdreht wie unfassbar:

Anzeige

In der wendungsreichen Geschichte stürzen die beiden Schauspieler in Deutschland in das Zentrum einer internationalen Agentenverschwörung – ausgelöst durch eine Theaterrolle. Wie bitte? Genau. Denn schließlich stellt sich bei „Ze Network“ immer wieder die Frage: Was ist eigentlich real und was nicht?

Acht Folgen „Ze Network“ mit Hübchen und Hasselhoff ab heute bei RTL+ verfügbar

„Ze Network“ wurde sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch in Görlitz, Berlin sowie in Polen, Kroatien und Marokko gedreht. Neben der Originalversion wird ebenfalls eine deutsche Synchronfassung auf RTL+ angeboten. David Hasselhoff wird in der Version von Ronald Nitschke synchronisiert.

Mit Henry Hübchen spielt David Hasselhoff nun in der RTL+-Serie „Ze Network“. © RTL / Stefan Erhard

Vor der Kamera standen außerdem Lisa-Marie Koroll („Bibi & Tina“), Maximilian Mundt („How to Sell Drugs Online (Fast)“), Serkan Kaya („KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“), Maike Jüttendonk („Andere Eltern“), Max Befort („Immenhof“), Anja Herden („Tatort: Dortmund“) und Urs Rechn („Dogs of Berlin“).

RTL+ zeigt die acht Folgen ab dem heutigen 1. November. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits einmal zu Hasselhoffs 70. über die Serie.

Quelle: RTL

Bildquelle: df-david-hasselhoff-ze-network-henri-huebchen: RTL

df-david-hasselhoff-ze-network2: rtl