August-Highlights bei Magenta TV

Industriespionage, ein vermeintlicher Selbstmord und die Frage nach dem freien Willen des Menschen: Unter anderem startet „Devs“ im August exklusiv in der MagentaTV-Megathek.

„Devs“, Staffel 1

Als ihr Partner Sergei Pavlov (Karl Glusman) auf mysteriöse Weise verschwindet, beginnt für Softwareingenieurin Lily Chan (Sonoya Mizuno) ein Alptraum: Ihr Arbeitgeber, der kalifornische Tech-Konzern Amaya, veröffentlicht angebliche Beweise, nach denen sich Sergei selbst umgebracht haben soll. Doch Lily will das nicht akzeptieren und beginnt heimlich mit eigenen Ermittlungen. Da ist zum Beispiel die geheimnisvolle Abteilung „Devs“, kurz für Developers. Was als Industriespionage beginnt, nimmt schnell immer größere Dimensionen an – bis hin zu der nicht mehr nur philosophischen, sondern auch praktischen Frage, ob der Mensch einen freien Willen besitzt.

Ab der Streamingpremiere am 19. August ist pro Woche jeweils eine neue Folge der ersten Staffel in der MagentaTV-Megathek abrufbar – direkt nach der Ausstrahlung über den Fox-Channel.

„Better Things“, Staffel 4

Die vierte Staffel „Better Things“ erzählt in zehn neuen ca. 22-minütigen Episoden wieder vom Alltag von Sam und ihren drei Töchter. Dieses Mal geht es unter anderem um den bevorstehenden 50. Geburtstag der alleinerziehenden Mutter. Protagonistin Pamela Adlon wurde für ihre Darstellung unter anderem schon für den Emmy Award und den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einer Comedyserie nominiert.

Am 6. August startet die vierte Staffel von „Better Things“ exklusiv bei Magenta TV.

Im August werden außerdem zwei weitere internationale Serien fortgesetzt: Die spanische Dramaserie „Velvet“ und die US-amerikanische Krimiserie „The Oath“. Beide sind ab dem 1. August ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek verfügbar.

Auch in der dritten Staffel der historischen Dramaserie „Velvet“ steht die verbotene Liebe zwischen der armen Schneiderin Ana und Alberto, dem Erben des Luxus-Modekaufhauses Velvet wieder im Fokus.

In der zweiten Staffel der Polizeiserie „The Oath“ geht es hingegen um eine korrupte Gruppe innerhalb der Polizei, die versucht sich von den Schulden bei einem Kartell zu befreien.