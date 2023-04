„Black Snow“: Deutschland-Premiere für neue Serie mit „Vikings“-Star Travis Fimmel

Anzeige

Travis Fimmel spielte den legendären Ragnar Lothbrok in „Vikings“ und ist jetzt in seiner neuen Krimi-Serie „Black Snow“ erstmals in Deutschland zu sehen.

Anzeige

Ashford im australischen Bundesstaat Queensland, 1994: Die 17-jährige Isabel Baker (Talijah Blackman-Corowa) steht kurz vor ihrem Highschool-Abschluss. Sie ist glücklich verliebt und plant einen heimlichen Roadtrip mit ihrer besten Freundin Chloe (Brooke Satchwell). Doch dann wird sie auf dem Weg nach Hause kaltblütig ermordet. Die Menschen in ihrem Heimatort sind geschockt. Auch die ebenfalls hier lebende Gemeinde südpazifischer Einwanderer ist erschüttert. Doch gerade auf sie fällt der Verdacht, etwas mit Isabels Ermordung zu tun zu haben. Aufgrund mangelnder Beweise legt die Polizei den Fall allerdings bald zu den Akten.

25 Jahre später wird an Isabels alter Highschool eine von ihr vergrabene Zeitkapsel geöffnet. Nun offenbart sich Schreckliches: Sie führe ein Leben „voller als Freundinnen getarnter Raubtiere“. So formulierte es jedenfalls Isabel vor ihrem Tod. Der von „Vikings“-Star Travis Fimmel verkörperte Kriminalbeamte James Cormack ist Spezialist für „Cold Cases“ und rollt den Fall neu auf. Schnell muss er erkennen: Isabel hat die Person, die ihr das Leben nahm, gekannt.

„Black Snow“: Packende Geschichte auf zwei Zeitebenen

In parallelen Handlungssträngen erzählt „Black Snow“ auf zwei Zeitebenen eine packende Geschichte – als einfühlsames Coming-of-Age-Drama und psychologischer Mystery-Krimi. Dabei gewährt die Serie bislang unbekannte Einblicke in die Historie der in Australien lebenden Südsee-Community.

Die sechsteilige Stan Original Serie ist eine Goalpost Television Produktion und steht exklusiv als Deutschlandpremiere ab 12. April für MagentaTV Kunden kostenlos in der Megathek zur Verfügung.