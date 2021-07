Brasilien-Argentienen: Finale der Copa America heute kostenlos live schauen

Anzeige

Messi vs. Neymar: Nicht nur die EM kann mit einem attraktiven Endspiel aufwarten. Die Copa America hat ihr Traumfinale bekommen. Heute Nacht spielen Gastgeber Brasilien und Argentinien den Titel aus. Und das Finale gibt es obendrein als Gratis-Livestream.

Das Online-Portal OneFootball bietet das Endspiel der Copa America in der Nacht auf Sonntag ab 2 Uhr als kostenlosen Livestream in Deutschland an. Das komplette Turnier wurde auf diese Weise dank einer Kooperation mit Sportdigital Fussball angeboten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Kleiner Haken an der Sache: Der Kommentar ist auf Englisch.

Doch auch für Freunde deutscher Live-Reportagen gibt es Abhilfe. Es gibt darüber hinaus nämlich auch eine Pay-TV-Variante, mittels derer man das Finale mit deutschem Kommentar verfolgen. Erwähnter Sender Sportdigital Fussball überträgt das Endspiel der Copa America ebenfalls live, nur halt eben bezahlpflichtig.

Der Sender ist in den Pay-TV Paketen der digitalen Satelliten-, Kabel- und IPTV-Anbieter u.a. über die nachfolgenden Distributionspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu empfangen: Vodafone, Sky, HD Plus, Telekom Entertain, Amazon Channels, WilhelmTel, PŸUR, NetCologne, Waipu-TV, 1&1, Magenta AT, A1 TV, HD Austria, UPC Cablecom, Salt, Zattoo Plus, Digiturk sowie über WebTV und als Pay-Per-View bei Onefootball.

Sportdigital Fussball zeigt das heutige Copa America-Finale zwischen Brasilien und Argentinien live im Pay-TV. © Sportdigital