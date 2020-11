Bundesliga: Amazon bietet Eurosport Player wieder für Centbetrag an

Anzeige

Amazon bringt erneut die Bundesliga-Spiele von DAZN via Eurosport-Player-Extrem-Sonderangebot unters Volk. Und diesmal nicht nur für wenige Stunden, sondern die gesamte Black-Friday-Woche lang.

Nun bietet Amazon Prime den Eurosport Player Channel für günstige 99 Cent im Monat statt der eigentlich monatlich fälligen 5,99 Euro an. Der Rabatt soll sieben Monate Bestand haben und ist bis zum 27. November befristet: Doch Vorsicht oder besser gesagt Schnelligkeit ist geboten: Bereits vor zwei Wochen verramschte Amazon den Eurosport Player-Channel und damit die Bundesliga-Partien, die auch Streamingdienst DAZN überträgt für nur einen Cent. Bei diesem letzten Wahnsinns-Rabatt für den Rest der Bundesliga-Saison war der Deal eigentlich bis 31. Dezember ausgeschrieben, jedoch innerhalb von einem Tag bereits nicht mehr im Angebot.

Eurosport Player: Bundesliga für 99 Cent im Monat

Das neue Angebot ist mit einem Preis von 99 Cent etwas weniger schwindelerregend, aber immer noch extrem günstig. Darin beinhaltet sind die Spiele am Freitagabend sowie ausgewählte späte Samstags-, Montags- und frühe Sonntagsspiele der aktuellen Saison 2020/21 von DAZN. Sie sind über ein Zusatzabonnement des Eurosport Players via Prime Video Channels verfügbar und werden live übertragen bei „Bundesliga Live“ by DAZN auf Eurosport 2 HD Xtra.

So funktioniert’s

Das Prozedere ist das selbe wie beim letzten Mal. Interessenten gehen einfach auf die Seite des Angebots und klicken den Button „jetzt loslegen“. Im nächsten Schritt kann das Abo für Eurosport 2 HD Xtra, innerhalb dessen die Bundesligaspiele von DAZN zu sehen sind, einfach für 1 Cent pro Jahr aktiviert werden. Voraussetzung ist, dass man bereits Kunde von Amazon ist, und den Dienst Amazon Prime nutzt.

Was es sonst noch im Eurosport Player gibt

Neben den Fußball-Übertragungen gibt es jede Menge weiteren Live-Sport und Wiederholungen auf Abruf. So zum Beispiel Wintersport mit Ski Alpin Weltcup, die World Tour im Radsport, die Tennis ATP Tour oder auch aktuell die Motocross-Weltmeisterschaft. Der Eurosport Player lässt sich beispielsweise auch über die Endgeräte von Amazon nutzen: