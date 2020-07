Bundesliga-Relegation heute live: Heidenheim hofft, Bremen bangt

Anzeige

Mit einem Husarenstück am letzten Bundesliga-Spieltag hat sich Liga-Urgestein Werder Bremen vor dem direkten Abstieg gerettet – nun muss Aufstiegs-Aspirant Heidenheim in der Relegation überwunden werden. Ob die Elf von Trainer Florian Kohfeldt das schafft, kann heute live verfolgt werden.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDAZN_DE%2Fstatus%2F1278632024350363648&widget=Tweet

Die Streamingdienste Amazon Prime und DAZN zeigen das Hinspiel um die Teilnahme an der nächsten Bundesliga-Saison am heutigen Donnerstag (2. Juli) und die Rückpartie am Montag (6. Juli) live: Anpfiff ist jeweils um 20.30 Uhr.

Im ZDF gibt es am heutigen Donnerstagabend noch eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels zwischen 23.15 Uhr und 23.40 Uhr, am Montag nach dem Rückspiel von 23.45 Uhr bis 0.15 Uhr.