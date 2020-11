Bundesliga-Sensation: Alle DAZN-Spiele für 1 Cent bei Amazon Prime

Anzeige

Von diesem Freitag an können Amazon-Prime-Mitglieder Spiele der Fußball-Bundesliga für eine Zusatzgebühr von 1 Cent pro Saison zu ihrer Mitgliedschaft sehen. Das Angebot ist zunächst befristet.

Darin beinhaltet sind die Spiele am Freitagabend sowie ausgewählte späte Samstags-, Montags- und frühe Sonntagsspiele der aktuellen Saison 2020/21 von DAZN. Sie sind über ein Zusatzabonnement des Eurosport Players via Prime Video Channels verfügbar und werden live übertragen bei „Bundesliga Live“ by DAZN auf Eurosport 2 HD Xtra.

Wie wird das DAZN-Bundesliga für 1 Cent aktiviert?

Interessenten gehen einfach auf die Seite des Angebots und klicken den Button „jetzt loslegen“. Im nächsten Schritt kann das Abo für Eurosport 2 HD Xtra, innerhalb dessen die Bundesligaspiele von DAZN zu sehen sind, einfach für 1 Cent pro Jahr aktiviert werden. Voraussetzung ist, dass man bereits Kunde von Amazon ist, und den Dienst Amazon Prime nutzt. Das Angebot läuft zunächst bis zum 31. Dezember.

Wie empfängt man Eurosport 2 HD Xtra?

Der Kanal Eurosport 2 HD Xtra ist nach Aktivierung einfach über die Endgeräte von Amazon wie dem Fire TV Stick empfangbar. Der Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick Lite und auch der Fire TV Cube sind derzeit im Rabattprogramm vor dem Black Friday teils für die Hälfte des ursprünglichen Preises zu haben. Die Geräte werden einfach über den HDMI-Eingang an den Fernseher angeschlossen. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang über WLAN.