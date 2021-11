Champions League: Amazon Prime fixiert letzte Live-Gruppenspiele

Anzeige

Die Länderspielpause ist vorbei, das Bundesliga-Wochenende im vollen Gange, aber am Horizont zeichnet sich auch schon die heiße Phase der Champions-League-Vorrunde ab. Amazon Prime hat sich seine Spiele dabei nun ausgesucht.

Der Streamingdienst zeigt bekanntlich jeden Spieltag ein Dienstagsspiel aus der Champions League live. Nachdem man die ersten drei Partien vom Fleck weg verkündete, kamen danach nicht nochmal drei Spiele. Stattdessen verriet man nur, welche Begegnung vom 4. Spieltag übertragen wird (Anm.: Bayer – Benfica). Mittlerweile sind aber die ausgewählten Partien für Spieltag fünf und sechs ebenfalls publik.

Am kommenden Dienstag läuft zunächst das Spiel FC Sevilla – VfL Wolfsburg ab 21 Uhr live bei Prime. Dabei wäre es fürs Weiterkommen immens wichtig für den VfL, mindestens einen Punkt mitzunehmen, um vor den Spaniern zu bleiben. Auf diese Weise hätte man es am letzten Gruppenspieltag gegen den französischen Meister aus Lille selber in der Hand, ob und in welchem Wettbewerb man europäisch überwintert. Angeführt wird Wolfsburgs Gruppe G von RB Salzburg, die schon am Dienstag ihr Achtelfinal-Ticket (gegen Lille) buchen könnten.

Am 6. Spieltag zeigt Amazon Prime dann noch Borussia Dortmunds Aufeinandertreffen mit Besiktas Istanbul live. Dieses Spiel steigt am 7. Dezember, ebenfalls um 21 Uhr. Vorher darf der BVB aber diesen Mittwoch nicht höher als mit einem Tor Unterschied gegen Sporting Lissabon verlieren. Sonst sind die Portugiesen zusammen mit Ajax Amsterdam, gegen die Dortmund zweimal verloren hat, in dieser Gruppe schon durch.

Alle weiteren Partien beider Spieltage sind exklusiv bei DAZN zu sehen. Prime zeigt am Dienstag im Anschluss an die Live-Übertragungen Zusammenfassungen der anderen Spiele des Tages. Mittwochs rundet das ZDF den gesamten Spieltag im Free-TV ab. In Sky Sports Bars kann man alle Champions-League-Spiele live verfolgen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.