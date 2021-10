SKy und DAZN mit großem Gastro-Deal

Anzeige

Gute Nachrichten für die Gastronomie in Deutschland: Sky Deutschland und DAZN starten eine Kooperation für den Außer-Haus-Markt. Den alten Vertrag ließ der Streaminganbieter vor der Saison auslaufen.

Künftig ist es Gastronomen möglich, das Live-Sport-Angebot von DAZN bequem aus einer Hand über Sky zu buchen. Damit können Gastro-Kunden und ihre Gäste mit einem Sky und einem DAZN Vertrag unter anderem die komplette Bundesliga, 2. Bundesliga und alle Spiele der UEFA Champions League live in den Sky Sportsbars genießen.

Zugang zu den DAZN-Inhalten erhalten die Gastronomen über die TV-Box von DAZN. Zudem werden ausgewählte Live-Übertragungen des Sportstreaminganbieters auf Sky Q über DAZN1 und DAZN2 in HD-Qualität bereitgestellt. Aktuell sind die Kanäle über Satellit empfangbar, an einer Kabel-Lösung wird gearbeitet.

Komplette Champions League in Sky Sportsbars

Damit können Sky Business Kunden nun in den Sky Sportsbars auch die Live-Inhalte von DAZN, also zum Beispiel die Bundesliga am Freitag und Sonntag sowie die Champions League, anbieten und über Sky buchen. Seit Anfang der Saison ist durch eine weitere Vereinbarung mit Prime Video das Dienstags-Topspiel in der UEFA Champions League Bestandteil des neuen Gastro-Angebots von Sky* (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland: „Durch die erneuerte Kooperation mit DAZN vereinfachen wir die Buchungssituation für die Gastro-Kunden, in dem wir ihnen die Möglichkeit bieten, einen DAZN-Vertrag über Sky abzuschließen. Unsere Kunden profitieren somit von einem leichteren Zugang zum besten Live-Sport von Sky und DAZN.“

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH: „Durch diese Kooperation bieten wir Gastronomen noch mehr Flexibilität, um DAZN in ihrem Betrieb anbieten zu können. So machen wir es für alle Fans abermals einfacher, den besten Live-Sport auf DAZN sehen zu können.“

* Die aktuelle Paketstruktur von Sky für die Gastronomie ist abrufbar unter: https://business.sky.de

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.