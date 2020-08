Champions League und mehr: Die UHD Highlights auf Sky Q im August

Anzeige

Zum Start der Champions League zeigt Sky Q heute und morgen je ein Achtelfinale in UHD. Doch auch „Rambo“ und „Harley Quinn“ locken diesen Monat.

Fußballfans können sich auf die Rückkehr der Champions League freuen, die heute ins Achtelfinale startet. Sky zeigt zum Auftakt heute und morgen je zwei Partien live in UHD. Im weiteren Verlauf kommen alle Spiele der deutschen Elf bei Sky sowie drei Viertelfinalbegegnungen, beide Halbfinale und das Finale live und in voller Länge in UHD Qualität.

Doch auch im Film- und Serienbereich gibt es neue Titel in UHD. So etwa die DC-Comicverfilmung „Harley Quinn: Birds of Prey“ mit Margot Robbie, Sylvester Stallone in „Rambo: Last Blood“ und die Fortsetzung des Horrorklassikers „The Shining“: „Doctor Sleeps Erwachen“.

Die neuen UHD-Film- und Serienhighlights auf Sky Q im August

Doctor Sleeps Erwachen 07.08.2020 Enzo und die wundersame Welt der Menschen 08.08.2020 Save Me (Start Staffel 2) 09.08.2020 Harley Quinn: Birds of Prey 14.08.2020 Rambo: Last Blood 28.08.2020

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im August

UEFA Champions League:

Achtelfinal-Rückspiele:

7. August, 21.00 Uhr: Manchester City – Real Madrid

8. August, 21.00 Uhr: FC Bayern – FC Chelsea

Viertelfinale:

13. August, 21.00 Uhr: RB Leipzig – Atlético Madrid

Im Falle eines Weiterkommens des FC Bayerns:

14. August, 21.00 Uhr: FC Bayern – SSC Neapel/ FC Barcelona

Halbfinale:

18. August, 21.00 Uhr

19. August, 21.00 Uhr

Finale:

23. August, 21.00 Uhr

Formel 1:

8. / 9. August: 70th Anniversary GP in Silverstone – Qualifying und Rennen

15. / 16. August: Großer Preis von Spanien in Barcelona – Qualifying und Rennen

29. / 30. August: Großer Preis von Belgien in Franchorchamps – Qualifying und Rennen

Um die Sky Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie ein Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option.