Kann ChatGPT Schule ersetzen? Heute BR24live-Talk zum Trendthema

Ob für Hausaufgaben oder Seminararbeiten: Die KI-Software ChatGPT ist besonders an Schulen und Universitäten beliebt. Ein echter „Gamechanger“ – und wohl nur der Auftakt für weitere Tools der Künstlichen Intelligenz.

Wie kann KI im Bereich Bildung und Wissenschaft sinnvoll genutzt werden? Wo liegen die Chancen und Risiken? Sind Computer bald schlauer als wir? Und was sagt eigentlich der ChatGPT-Roboter „Pepper“ dazu? Darum geht es in der Auftakt-Folge des neuen BR24live KI-Talks, heute, Donnerstag, den 23. Februar, um 15.30 Uhr.

Neue KI-Talk von BR24live nimmt sich heute dem Trendthema ChatGPT an

Gastgeber sind BR-Chefredakteur Christian Nitsche und „Pepper“, der sich nach seiner TV-Premiere in der „Münchner Runde“ vom 25. Januar 2023 erneut Fragen und Aufgaben stellt. Zu Gast ist Prof. Enkelejda Kasneci von der TU München. Die KI-Expertin forscht auf dem Gebiet der Mensch-Computer-Interaktion und hat zahlreiche Forschungsarbeiten zu diesem Thema veröffentlicht. Auf der anderen Seite gibt Roboter „Pepper“ mit ChatGPT einen Einblick in die Technologie, die sich bereits heute in vielen Schulen im Einsatz befindet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf eine informative und unterhaltsame Diskussion freuen, die die Zukunft des Lernens und die Rolle der KI in der Bildung beleuchtet.

Der BR24live KI-Talk wird um 15.30 Uhr live gestreamt auf BR24 (Web und App) sowie in der ARD–Mediathek und den BR24-Kanälen auf Facebook, Twitter und YouTube. Im Anschluss wird das Video dort hochgeladen.

Hinweis: Vom BR24live KI-Talk wird es in den kommenden Monaten weitere Ausgaben geben, etwa zu den Themen Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen.

