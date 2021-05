Claudia Obert bekommt neues Format bei Joyn

Anzeige

Im neuen Joyn Format „Die Obert Connection“ lernt die Unternehmerin professionelle Tricks von den großen jungen Social-Media-Stars.

Claudia Obert hat sich spätestens durch ihren Auftritt bei „Promis unter Palmen“ einen Namen in der Realityshow-Welt gemacht. Damit der Wirbel um ihre Präsenz auch ja aufrechterhalten wird, hegt und pflegt sie regelmäßig ihren Instagram-Account. Allerdings ist sie dort mit ihrer Gefolgschaft von schlappen 142.000 Followern noch nicht zufrieden. Deshalb will sie sich in ihrem neuen Joyn Format „Die Obert Connection“ ab 15. Juli die Tipps und Tricks von jungen bekannten Social-Media-Stars abschauen.

Was macht denn professionellen Content aus? Um das herauszufinden trifft Claudia Obert junge, bekannte Social-Media-Stars aus sechs unterschiedlichen Bereichen, die mit der Unternehmerin ihre Tipps sowie Tricks teilen und ihr Spezialgebiet erklären – von Beauty, TikTok, über Erotik bis hin zu Fitness ist alles dabei. Im Gegenzug verrät auch Claudia Obert den Influencern – oder schicker: den Content Creators – ihre Erfolgsgeheimnisse aus dem Show- und Modebusiness.

Claudia Obert ist erpicht darauf, ihren Instagram-Account professioneller zu gestalten: „Ich möchte lernen, wie die Influencer […] ihre Inhalte produzieren, wie sie kreativ arbeiten und insbesondere bin ich an ihrem Handwerk interessiert.“

Joyn zeigt „Die Obert Connection“ ab 15. Juli zwei Mal wöchentlich auf Joyn. Bei Joyn Plus sind alle Folgen des Reality-Formats bereits ab Start verfügbar.