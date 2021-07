Crunchyroll mit neuen Anime-Serien und „Blade Runner“-Ankündigung

Anzeige

Crunchyroll hat für den August einige neue Serien und weitere Inhalte im Programm. Auch die „Virtual Crunchyroll Expo“ steht vor der Tür.

Der auf Anime spezialisierte Streaming-Anbieter (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) bietet auch im August wieder neue Inhalte im Programm. Mit dabei ist „Fena: Pirate Princess”, eine Samurai-Serie, die ab Samstag, dem 14. August mit einer Doppelfolge ihre Premiere feiert. Auch „Sakugan“ feiert eine Weltpremiere per Stream im Rahmen der „Virtual Crunchyroll Expo“ im August und startet offiziell ab Oktober auf Crunchyroll. Zusätzlich wurden auch ein neuer Trailer und die Besetzung für „Blade Runner: Black Lotus“ bekannt gegeben. Crunchyroll und Adult Swim produzieren die Anime-Serie, die noch in diesem Jahr ihre Premiere feiern soll.

Weiter kündigte Crunchyroll auch Serien an, die als Simulcast im Rahmen der vom Anbieter so genannten „Anime-Sommer-Season“ ausgestrahlt werden sollen. Darunter finden sich „Tokyo Revengers“ und „To Your Eternity“, die zweiten Staffeln von „That Time I Got Reincarnated as a Slime“ und „Miss Kobayashi‘s Dragon Maid“, sowie den Anime-Hit „Attack on Titan“. Die „Virtual Crunchyroll Expo“, auf der einige Inhalte gestreamt werden, wird nach Angaben des Streaming-Anbieteres vom 5. bis 7. August stattfindet.